ارتش اسرائیل شامگاه جمعه از آغاز عملیات نظامی چندروزه در شهر الخلیل، در جنوب کرانه باختری اشغالی، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای اعلام کرد این عملیات با مشارکت نیرو‌های ارتش، سازمان امنیت عمومی اسرائیل (شاباک)، گارد مرزی و اداره مدنی در منطقه‌ای آغاز شده است که به گفته این ارتش، دو عامل اجرایی از آنجا خارج شده بودند. این دو نفر پیش‌تر در جریان درگیری مسلحانه با نیرو‌های اسرائیلی کشته شدند.

بر اساس این بیانیه، نیرو‌های اسرائیلی عملیات‌های گسترده و متمرکزی را برای یافتن سلاح و آنچه ارتش «زیرساخت‌های تروریستی» می‌نامد، آغاز کرده‌اند و هم‌زمان ده‌ها مظنون را مورد بازجویی قرار می‌دهند.

ارتش اسرائیل اعلام کرد این عملیات بر منطقه‌ای مشخص از شهر الخلیل متمرکز است و چند روز ادامه خواهد داشت. این ارتش همچنین مدعی شد ساکنان پس از بازرسی و بازجویی می‌توانند از طریق سه گذرگاه تعیین‌شده از منطقه عملیات خارج شوند.

به گفته ارتش اسرائیل، این عملیات در ادامه اقداماتی است که صبح جمعه آغاز شد و شامل محاصره نظامی شهر‌های الخلیل و حلحول، بستن جاده‌ها، یورش به روستا‌های اطراف و بازرسی خانه‌های عاملان حمله با هدف فراهم کردن مقدمات تخریب آنها بوده است. ارتش همچنین اعلام کرد نیروهایش در ده‌ها نقطه از مناطق مختلف کرانه باختری عملیات اجرا می‌کنند.

شاهدان عینی به خبرگزاری آناتولی گفتند نیرو‌های اسرائیلی با حدود ۲۰ خودروی نظامی وارد شهر الخلیل شده و منور‌هایی را در آسمان این شهر شلیک کرده‌اند.

گسترش یورش‌ها به نابلس و جنین

هم‌زمان با آغاز عملیات در الخلیل، ارتش اسرائیل دامنه یورش‌های خود را به شهر‌های نابلس و جنین در شمال کرانه باختری نیز گسترش داد. نیرو‌های اسرائیلی در جریان این عملیات‌ها خانه‌های خانواده‌های اسیران آزادشده را بازرسی و اعلامیه‌های هشدارآمیز توزیع کردند.

روزنامه عبری‌زبان یدیعوت آحارونوت و وب‌سایت واللا گزارش دادند ارتش اسرائیل محاصره نظامی کاملی بر شهر‌های الخلیل و حلحول اعمال کرده و ورود به این دو شهر و خروج از آنها را ممنوع کرده است. این اقدامات هم‌زمان با عملیات گسترده جست‌و‌جو، بازرسی و یورش به خانه‌های فلسطینیان انجام شده است.

به نوشته این دو رسانه، ارتش اسرائیل همچنین دستورالعملی نظامی موسوم به «مزالج رمادیه» را در مناطق مختلف کرانه باختری به اجرا گذاشته است که بر اساس آن، خودرو‌های فلسطینی در مسیر‌های منتهی به جاده‌های اصلی بازرسی می‌شوند. این اقدامات مناطقی از جمله نابلس، جنین و اریحا را در بر می‌گیرد و به گفته این رسانه‌ها، با هدف جلوگیری از حملات بیشتر صورت می‌گیرد.

شبکه ۱۳ تلویزیون اسرائیل نیز گزارش داد نیرو‌های ارتش و گارد مرزی عملیات تهاجمی خود را در شهر الخلیل و روستا‌های اطراف آغاز کرده‌اند. این عملیات شامل یورش به خانه‌های عاملان حمله و دیگر افراد مظنون بوده و ارتش اسرائیل از اجرای موج گسترده‌ای از بازداشت‌ها خبر داده است.

منبع: الجزیره