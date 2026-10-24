ارتش اسرائیل شامگاه جمعه از آغاز عملیات نظامی چندروزه در شهر الخلیل، در جنوب کرانه باختری اشغالی، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای اعلام کرد این عملیات با مشارکت نیرو‌های ارتش، سازمان امنیت عمومی اسرائیل (شاباک)، گارد مرزی و اداره مدنی در منطقه‌ای آغاز شده است که به گفته این ارتش، دو عامل اجرایی از آنجا خارج شده بودند. این دو نفر پیش‌تر در جریان درگیری مسلحانه با نیرو‌های اسرائیلی کشته شدند.

بر اساس این بیانیه، نیرو‌های اسرائیلی عملیات‌های گسترده و متمرکزی را برای یافتن سلاح و آنچه ارتش «زیرساخت‌های تروریستی» می‌نامد، آغاز کرده‌اند و هم‌زمان ده‌ها مظنون را مورد بازجویی قرار می‌دهند.

ارتش اسرائیل اعلام کرد این عملیات بر منطقه‌ای مشخص از شهر الخلیل متمرکز است و چند روز ادامه خواهد داشت. این ارتش همچنین مدعی شد ساکنان پس از بازرسی و بازجویی می‌توانند از طریق سه گذرگاه تعیین‌شده از منطقه عملیات خارج شوند.

به گفته ارتش اسرائیل، این عملیات در ادامه اقداماتی است که صبح جمعه آغاز شد و شامل محاصره نظامی شهر‌های الخلیل و حلحول، بستن جاده‌ها، یورش به روستا‌های اطراف و بازرسی خانه‌های عاملان حمله با هدف فراهم کردن مقدمات تخریب آنها بوده است. ارتش همچنین اعلام کرد نیروهایش در ده‌ها نقطه از مناطق مختلف کرانه باختری عملیات اجرا می‌کنند.

شاهدان عینی به خبرگزاری آناتولی گفتند نیرو‌های اسرائیلی با حدود ۲۰ خودروی نظامی وارد شهر الخلیل شده و منور‌هایی را در آسمان این شهر شلیک کرده‌اند.

گسترش یورش‌ها به نابلس و جنین

هم‌زمان با آغاز عملیات در الخلیل، ارتش اسرائیل دامنه یورش‌های خود را به شهر‌های نابلس و جنین در شمال کرانه باختری نیز گسترش داد. نیرو‌های اسرائیلی در جریان این عملیات‌ها خانه‌های خانواده‌های اسیران آزادشده را بازرسی و اعلامیه‌های هشدارآمیز توزیع کردند.

روزنامه عبری‌زبان یدیعوت آحارونوت و وب‌سایت واللا گزارش دادند ارتش اسرائیل محاصره نظامی کاملی بر شهر‌های الخلیل و حلحول اعمال کرده و ورود به این دو شهر و خروج از آنها را ممنوع کرده است. این اقدامات هم‌زمان با عملیات گسترده جست‌و‌جو، بازرسی و یورش به خانه‌های فلسطینیان انجام شده است.

به نوشته این دو رسانه، ارتش اسرائیل همچنین دستورالعملی نظامی موسوم به «مزالج رمادیه» را در مناطق مختلف کرانه باختری به اجرا گذاشته است که بر اساس آن، خودرو‌های فلسطینی در مسیر‌های منتهی به جاده‌های اصلی بازرسی می‌شوند. این اقدامات مناطقی از جمله نابلس، جنین و اریحا را در بر می‌گیرد و به گفته این رسانه‌ها، با هدف جلوگیری از حملات بیشتر صورت می‌گیرد.

شبکه ۱۳ تلویزیون اسرائیل نیز گزارش داد نیرو‌های ارتش و گارد مرزی عملیات تهاجمی خود را در شهر الخلیل و روستا‌های اطراف آغاز کرده‌اند. این عملیات شامل یورش به خانه‌های عاملان حمله و دیگر افراد مظنون بوده و ارتش اسرائیل از اجرای موج گسترده‌ای از بازداشت‌ها خبر داده است.

منبع: الجزیره 

برچسب ها: ارتش اسرائیل ، کرانه باختری
خبرهای مرتبط
سیاست خارجی ترامپ جیب رأی‌دهندگان آمریکایی را هدف گرفته است؛ تهدیدی برای جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای
نماینده کنگره آمریکا: نسل‌کشی اسرائیل علیه فلسطینیان هنوز پایان نیافته است
سفیر ایران در سازمان ملل: گزارش‌های آژانس باید حرفه‌ای و بی‌طرفانه باشد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آکسیوس در ادامه فضاسازی علیه ایران: ادعای افزایش تهدیدها علیه مقام‌های آمریکایی
سفیر ایران در سازمان ملل: گزارش‌های آژانس باید حرفه‌ای و بی‌طرفانه باشد
افزایش تدابیر امنیتی سفارت آمریکا در اردن پس از حمله مرگبار به کلیسا
فرانسه در آستانه موج تازه اعتراضات سراسری؛ استقرار ۷۰ هزار نیروی امنیتی
۱۲ کشور هرگونه حمله و تهدید علیه تاسیسات هسته‌ای را محکوم کردند
آتش‌بس موقت در اوکراین؛ مذاکرات سه‌جانبه در راه است
کیم جونگ اون دستور تشکیل قدرتمندترین ارتش جهان را صادر کرد
سیاست خارجی ترامپ جیب رأی‌دهندگان آمریکایی را هدف گرفته است؛ تهدیدی برای جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای
گزارش از حملات هوایی عربستان به یمن؛ فعال شدن آژیرهای هشدار در ریاض
نخست‌وزیر عراق: هیچ نیروی آمریکایی، حتی در نقش مستشاری، در کشور باقی نمانده است
آخرین اخبار
آغاز عملیات چندروزه ارتش اسرائیل در الخلیل
رویترز: سوءاستفاده آمریکا از اسپیس‌ایکس برای اهداف سیاست خارجی
گزارش از حملات هوایی عربستان به یمن؛ فعال شدن آژیرهای هشدار در ریاض
افزایش تدابیر امنیتی سفارت آمریکا در اردن پس از حمله مرگبار به کلیسا
کشته‌شدن چهار خلبان در سانحه سقوط دو هواپیمای نظامی در فیلیپین
ادعاهای واشنگتن درباره تهدیدهای منتسب به ایران در خاک آمریکا
رویترز: کیم جونگ اون وارد شهر مرزی داندونگ چین شد
سیاست خارجی ترامپ جیب رأی‌دهندگان آمریکایی را هدف گرفته است؛ تهدیدی برای جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای
فرانسه در آستانه موج تازه اعتراضات سراسری؛ استقرار ۷۰ هزار نیروی امنیتی
کیم جونگ اون دستور تشکیل قدرتمندترین ارتش جهان را صادر کرد
نخست‌وزیر عراق: هیچ نیروی آمریکایی، حتی در نقش مستشاری، در کشور باقی نمانده است
آتش‌بس موقت در اوکراین؛ مذاکرات سه‌جانبه در راه است
آکسیوس در ادامه فضاسازی علیه ایران: ادعای افزایش تهدیدها علیه مقام‌های آمریکایی
سفیر ایران در سازمان ملل: گزارش‌های آژانس باید حرفه‌ای و بی‌طرفانه باشد
۱۲ کشور هرگونه حمله و تهدید علیه تاسیسات هسته‌ای را محکوم کردند
اظهارات جنگ‌طلبانه ترامپ درباره آغاز یک عملیات نظامی جدید
ترامپ خواستار استعفای ایلهان عمر شد
مکرون تیراندازی مرگبار در حومه پاریس را حمله‌ای تروریستی و نژادپرستانه خواند
اعلام سه روز عزای عمومی در اردن در پی حمله مرگبار به یک کلیسا
انتقاد ایلان ماسک از کمک‌های مالی آمریکا به اوکراین
ادامه روند صعودی قیمت نفت؛ طلای سیاه از ۱۱۷ دلار در هر بشکه هم عبور کرد
آلمان: به همراه فرانسه و انگلیس آماده مذاکره با ایران هستیم
ترکیه: در حال حاضر هیچ کشوری از جنگ علیه ایران حمایت نمی‌کند
ابراز نگرانی فرانسه از احتمال تشدید تنش‌ها در منطقه
قیمت نفت خام برنت به بالاترین سطح خود در چهار سال گذشته رسید
تهدید نتانیاهو به اجرای عملیاتی بی‌سابقه در کرانه باختری اشغالی
برقراری آتش‌بس موقت در یکی از شهر‌های جنوبی اوکراین
اوکراین و روسیه هر کدام ۲۷۰ اسیر جنگی را مبادله کردند
یک کشته و سه مفقود در حمله پهپادی به کشتی در نزدیکی رومانی
اتریش چهار دیپلمات روس را به دلایل امنیتی اخراج کرد