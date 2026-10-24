همزمان با ایام فاطمیه،چاپ ششم کتاب «مقتل‌الزهرا» اثر حجت‌الاسلام علیرضا صادقی‌واعظ از پژوهشگران و خطبای حوزه، منتشر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدجواد حیدرزاده مدیر انتشارات خادم‌الرضا (ع) در گفت‌وگوی خبری  با تسلیت فرا رسیدن ایام فاطمیه، از انتشار چاپ ششم کتاب «مقتل‌الزهرا» توسط این انتشارات خبر داد و گفت: جدیدترین چاپ این اثر به قلم حجت‌الاسلام علیرضا صادقی‌واعظ از پژوهشگران و خطبای حوزه علمیه در ۹۲ صفحه روانه بازار نشر شده است.

وی تصریح کرد: کتاب «مقتل‌الزهرا» روایتی سلسه‌وار، پی‌درپی و مدون از لحظه شروع هجوم دشمنان به خانه حضرت زهرا (س) تا دفن آن حضرت با بیان تمام جزئیات است.

مدیر انتشارات خادم‌الرضا (ع) افزود: این کتاب با قلمی خوش‌خوان و روان، مصائب تاریخی شهادت حضرت صدیقه طاهره(س) را تبیین کرده و از این منظر برای علاقه‌مندان و محبان مکتب اهل‌بیت (ع) که به دنبال آگاهی و شناخت از اتفاقات بعد از رحلت نبی‌مکرم‌اسلام و وقایع شهادت حضرت فاطمه سلام‌الله‌علیها هستند، منبع و مرجع مناسبی است.

حیدرزاده ادامه داد: این اثر حاصل چندین سال پژوهش در منابع مختلف و معتبر شیعه و اهل سنت است و اثری مستند از وقایع هجوم دشمنان اهل‌بیت عصمت و طهارت به بیت وحی و خانه امیرالمؤمنین(ع) و حضرت ام‌ابیها تا لحظه شهادت و دفن غریبانه آن کوثر الهی به شمار می‌رود.

وی تصریح کرد: از ویژگی این کتاب، مصادر و سند آن است که از ۴۶ کتاب معتبر که نیمی از منابع اهل سنت و نیمی دیگر از منابع اهل شیعه است، اخذ و در این کتاب گنجانده شده است.

وی افزود: از دیگر خصوصیات این کتاب ارائه ترجمه روان فارسی به سبک مقاتل قدیم است که در زیر آن با رنگ مجزایی ترجمه شده است.

مدیر انتشارات خادم‌الرضا(ع) ادامه داد: فرهنگ مقتل‌خوانی شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام‌الله‌علیها بویژه در ایام فاطمیه باید پررنگ شود و این کتاب می‌تواند مرجع مناسبی برای پژوهشگران، خطبا و مداحان باشد.

حیدرزاده تصریح کرد: این اثر پیش‌تر به محضر رهبر شهید، مراجع عظام تقلید و علما ارائه شده و مورد تجلیل و تأیید بزرگان دین قرار گرفته است.

وی با استناد به فرمایش منتسب به قائد شهید امت که «رزق معنوی یک سال خود را از ایام فاطمیه می‌گیرم»، گفت: ایام فاطمیه فرصتی برای رشد معنوی و خودسازی است و امیدواریم چاپ مجدد کتاب «مقتل‌الزهرا» بتواند در حفظ و احیای میراث فاطمی، تعظیم شعائر مذهبی و معرفت‌بخشی محبان اهل‌بیت(ع) به مصائب حضرت ام‌ابیها سلام‌الله‌علیها راهگشا و مؤثر باشد.

حیدرزاده در پایان عنوان کرد: علاقه‌مندان می‌توانند کتاب «مقتل‌الزهرا» را با تخفیف ویژه از سایت انتشارات خادم‌الرضا(ع) به نشانی https://khademolreza.com تهیه کرده یا با شماره تلفن‌های ۰۹۱۲۷۴۶۱۲۰۵ و ۰۲۵۳۷۷۳۱۲۶۵ ارتباط بگیرند.

برچسب ها: بازار نشر ، معرفی کتاب
خبرهای مرتبط
فرهنگ جامع سخنان امام حسین (ع)در مسجد مقدس جمکران رونمایی شد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آیین رونمایی از سند لاله‌های استان قم برگزار شد
آخرین اخبار
آیین رونمایی از سند لاله‌های استان قم برگزار شد
مراسم چهلمین روز ارتحال آیت‌الله شبیری زنجانی در قم برگزار می‌شود
دو چالش جدی پیش روی شترداران بخش مرکزی و قنوات قم
کتاب «مقتل‌الزهرا» به چاپ ششم رسید
آغاز سرشماری در قم بر پایه اطلاعات موجود / مراجعه به منازل تنها برای تکمیل اطلاعات ناقص و به‌صورت محدود خواهد بود
درخشش موی‌تای قم در انتخابی تیم ملی با کسب ۲ مدال طلا و ۳ برنز
روایتی جانسوز از بمباران مجلس روضه حضرت زهرا(س)و شهادت ۱۸ عزادار قمی +فیلم
واژگونی یک دستگاه خودرو در محور نیزار قم /بالگرد اورژانس به پرواز درآمد
پایان عملیات ۸ ساعته هلال‌احمر قم برای انتقال پیکر کوهنورد جان‌باخته در زواریان