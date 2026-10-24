باشگاه خبرنگاران جوان - محمدجواد حیدرزاده مدیر انتشارات خادم‌الرضا (ع) در گفت‌وگوی خبری با تسلیت فرا رسیدن ایام فاطمیه، از انتشار چاپ ششم کتاب «مقتل‌الزهرا» توسط این انتشارات خبر داد و گفت: جدیدترین چاپ این اثر به قلم حجت‌الاسلام علیرضا صادقی‌واعظ از پژوهشگران و خطبای حوزه علمیه در ۹۲ صفحه روانه بازار نشر شده است.

وی تصریح کرد: کتاب «مقتل‌الزهرا» روایتی سلسه‌وار، پی‌درپی و مدون از لحظه شروع هجوم دشمنان به خانه حضرت زهرا (س) تا دفن آن حضرت با بیان تمام جزئیات است.

مدیر انتشارات خادم‌الرضا (ع) افزود: این کتاب با قلمی خوش‌خوان و روان، مصائب تاریخی شهادت حضرت صدیقه طاهره(س) را تبیین کرده و از این منظر برای علاقه‌مندان و محبان مکتب اهل‌بیت (ع) که به دنبال آگاهی و شناخت از اتفاقات بعد از رحلت نبی‌مکرم‌اسلام و وقایع شهادت حضرت فاطمه سلام‌الله‌علیها هستند، منبع و مرجع مناسبی است.

حیدرزاده ادامه داد: این اثر حاصل چندین سال پژوهش در منابع مختلف و معتبر شیعه و اهل سنت است و اثری مستند از وقایع هجوم دشمنان اهل‌بیت عصمت و طهارت به بیت وحی و خانه امیرالمؤمنین(ع) و حضرت ام‌ابیها تا لحظه شهادت و دفن غریبانه آن کوثر الهی به شمار می‌رود.

وی تصریح کرد: از ویژگی این کتاب، مصادر و سند آن است که از ۴۶ کتاب معتبر که نیمی از منابع اهل سنت و نیمی دیگر از منابع اهل شیعه است، اخذ و در این کتاب گنجانده شده است.

وی افزود: از دیگر خصوصیات این کتاب ارائه ترجمه روان فارسی به سبک مقاتل قدیم است که در زیر آن با رنگ مجزایی ترجمه شده است.

مدیر انتشارات خادم‌الرضا(ع) ادامه داد: فرهنگ مقتل‌خوانی شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام‌الله‌علیها بویژه در ایام فاطمیه باید پررنگ شود و این کتاب می‌تواند مرجع مناسبی برای پژوهشگران، خطبا و مداحان باشد.

حیدرزاده تصریح کرد: این اثر پیش‌تر به محضر رهبر شهید، مراجع عظام تقلید و علما ارائه شده و مورد تجلیل و تأیید بزرگان دین قرار گرفته است.

وی با استناد به فرمایش منتسب به قائد شهید امت که «رزق معنوی یک سال خود را از ایام فاطمیه می‌گیرم»، گفت: ایام فاطمیه فرصتی برای رشد معنوی و خودسازی است و امیدواریم چاپ مجدد کتاب «مقتل‌الزهرا» بتواند در حفظ و احیای میراث فاطمی، تعظیم شعائر مذهبی و معرفت‌بخشی محبان اهل‌بیت(ع) به مصائب حضرت ام‌ابیها سلام‌الله‌علیها راهگشا و مؤثر باشد.

حیدرزاده در پایان عنوان کرد: علاقه‌مندان می‌توانند کتاب «مقتل‌الزهرا» را با تخفیف ویژه از سایت انتشارات خادم‌الرضا(ع) به نشانی https://khademolreza.com تهیه کرده یا با شماره تلفن‌های ۰۹۱۲۷۴۶۱۲۰۵ و ۰۲۵۳۷۷۳۱۲۶۵ ارتباط بگیرند.