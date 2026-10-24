باشگاه خبرنگاران جوان - پروژه بزرگ بوستان ساحلی طلاییه با طراحی به‌روز و اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان در مجاورت رودخانه چنار راهدار در حال احداث است؛ پروژه‌ای که با هدف توسعه متوازن شهری و توزیع عادلانه سرانه‌های تفریحی در مناطق کمتر برخوردار اجرا می‌شود.

به گفته شهردار شیراز، این بوستان ۳.۵ هکتاری پس از بهره‌برداری، طبیعتی زیبا و متنوع را در اختیار شهروندان قرار خواهد داد و شامل امکانات گسترده‌ای از جمله پل طبیعت، کتابخانه، کافی‌شاپ، فضای سبز، دریاچه مصنوعی، زمین والیبال، زمین بازی کودکان، پیست دوچرخه‌سواری، رینگ پیاده‌روی، آبنما، آلاچیق‌های تفریحی، فضا‌های نشیمن، غرفه‌های خرید و دیگر بسته‌های سرمایه‌گذاری خواهد بود.

او افزود: منظرگاه رودخانه چنار راهدار، فضا‌های فرهنگی و فضا‌های ورزشی نیز از دیگر بخش‌های این بوستان خواهد بود که شهرک‌های مجاور کمربندی نظیر فرزانگان، بهاران، فرهنگیان و میانرود و... را از سرانه فضا‌های تفریحی و فراغتی برخوردار خواهد کرد.

شهردار شیراز با تأکید بر عدالت فضایی در توزیع امکانات شهری تصریح کرد: احداث این بوستان زمینه اوقات فراغت و زندگی آرام و رفاه هرچه بیشتر شهروندان شیرازی، خصوصاً ساکنان مناطق کمتر برخوردار شهر را فراهم خواهد کرد.

سرمایه‌گذاری ۱۵۰ میلیارد تومانی برای آینده‌ای پویا

بر اساس اعلام شهردار شیراز، هزینه اجرای این پروژه حدود ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

اسدی گفت: شهرداری شیراز با ایجاد چنین بوستان‌هایی سعی کرده است علاوه بر ارتقای کیفیت زندگی، شهر را به محیطی پویا، سالم و فعال تبدیل کند؛ چراکه احداث بوستان‌ها و پارک‌های خاص، بخش ضروری از ساختار شهری مدرن محسوب می‌شود.

بوستان‌ها؛ زیرساخت سلامت جسم و روان شهروندان

شهردار شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش حیاتی بوستان‌ها در ساختار فضایی شهر گفت: بوستان‌ها یکی از مهم‌ترین عناصر ساختار فضایی شهر هستند و نقش مستقیمی بر سلامت جسمی و روانی شهروندان دارند.

او افزود: شهرداری شیراز با این رویکرد، در کنار سایر جاذبه‌های گردشگری و تفریحی در حال احداث نظیر پارک بزرگ آبی، آکواریوم، شهربازی‌ها و...، اقدام به احداث باغات، بوستان‌ها و پارک‌هایی بر اساس نیاز‌های واقعی همه اقشار مردمی کرده است.

شهر آینده؛ شهری انسانی و پاسخگو

شهردار شیراز با بیان دیدگاه خود درباره افق توسعه شهری خاطرنشان کرد: عقیده دارم شهر آینده باید شهری انسانی و پاسخگو به تنوع شهروندان باشد. بوستان‌های تخصصی ابزار تحقق این هدف‌اند؛ آنها نه تنها فضای سبز، بلکه زیرساخت اجتماعی، درمانی و فرهنگی محسوب می‌شوند.

اسدی همچنین تأکید کرد: سرمایه‌گذاری در ساخت بوستان‌ها، به‌ویژه بوستان‌های تخصصی در سطح شهر، سرمایه‌گذاری بر سلامت، عدالت و کیفیت زندگی شهروندان است. ما با توسعه این رویکرد و ایجاد فضا‌های این‌چنینی سعی کرده‌ایم شهر یک فضای صرفاً کالبدی نباشد، بلکه به محیطی زنده، عادلانه و پویا برای شهروندان تبدیل شود.

گفتنی است، توسعه بوستان‌های تخصصی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تفریحی، گامی مؤثر در جهت ارتقای سلامت جسم و روان شهروندان، تحقق عدالت فضایی و تبدیل شیراز به شهری انسانی و پاسخگو به شمار می‌رود.

منبع: شهرداری شیراز