مرتضی فنونی‌زاده به بررسی نحوه مدیریت باشگاه پرسپولیس پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مرتضی فنونی‌زاده، پیشکسوت فوتبال در برنامه تلویزیونی به بررسی نحوه مدیریت باشگاه پرسپولیس پرداخت و آن را رضایت‌بخش عنوان کرد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: باشگاه پرسپولیس ، حواشی فوتبال ، لیگ برتر
خبرهای مرتبط
رشد چشم‌گیر بیفوما در پرسپولیس
استقلال از شکست گریخت
شافعی:
استفاده نکردن از موقعیت‌ها برای پرسپولیس دردسرساز می‌شود
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا؛ پایان کار ورزش ایران با ۱۰۲ مدال
بیرانوند به فجر سپاسی پیوست
استفاده نکردن از موقعیت‌ها برای پرسپولیس دردسرساز می‌شود
رشد چشم‌گیر بیفوما در پرسپولیس
پشت پرده تیم ملی چه خبر است؟ /کنایه سنگین آندو به قلعه‌نویی!
کشتی فرنگی قهرمانی جهان؛ پیروزی اسکو بر نماینده لیتوانی
دبل طلایی و نقره‌ای بانوان در ناگویا؛ صالحی قهرمان شد، حدیدی نایب‌قهرمان
نقره ناگویا بر گردن صیدی؛ رکوردشکنی جهانی در پرتاب نیزه
پایان کار کمانداران ایران در ناگویا با برنز تیم میکس ریکرو
کشتی فرنگی قهرمانی جهان؛ فرخی با ضربه فنی خط و نشان کشید
آخرین اخبار
بررسی عملکرد مدیریتی باشگاه پرسپولیس + فیلم
از تعطیلی فوتبال در فرانسه تا بلاتکلیفی جام ملت‌های آسیا + فیلم
قهرمانی آرزو راوری در مسابقات بک‌گامون بانوان کشور
۴ نماینده ایران در نیمه نهایی رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی جهان
مهدی گودرزی سرپرست دبیرکلی فدراسیون قایقرانی شد
کشتی فرنگی قهرمانی جهان؛ فرخی با ضربه فنی خط و نشان کشید
کسب سهمیه جهانی تنیس‌روی‌میز ایران با غلبه بر عربستان
بیرانوند به فجر سپاسی پیوست
دنیامالی خواستار آسیب‌شناسی نتایج کاروان ایران در ناگویا شد
پشت پرده تیم ملی چه خبر است؟ /کنایه سنگین آندو به قلعه‌نویی!
کشتی فرنگی قهرمانی جهان؛ پیروزی اسکو بر نماینده لیتوانی
دبل طلایی و نقره‌ای بانوان در ناگویا؛ صالحی قهرمان شد، حدیدی نایب‌قهرمان
نقره ناگویا بر گردن صیدی؛ رکوردشکنی جهانی در پرتاب نیزه
پایان کار کمانداران ایران در ناگویا با برنز تیم میکس ریکرو
بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا؛ پایان کار ورزش ایران با ۱۰۲ مدال
رشد چشم‌گیر بیفوما در پرسپولیس
استفاده نکردن از موقعیت‌ها برای پرسپولیس دردسرساز می‌شود
مدیرعامل چادرملو: اگر جای ۲ تیم عوض می‌شد باز هم این پنالتی رد می‌شد؟
معرفی نفرات برتر مسابقات دستجات آزاد کشوری اسکیت سرعت بانوان
زارع در ۲۰۰ متر هم رکوردشکنی کرد؛ دومین طلای سرعتی ایران در ناگویا
پیروزی خارج از خانه خیبر؛ سوغات سه امتیازی از کرمان
آلومینیوم و ذوب‌آهن به تساوی رضایت دادند
استقلال از شکست گریخت
صعود بانوان تنیس ایران به فینال بیلی‌جین‌کینگ کاپ
هادی رضایی: وظیفه‌مان را انجام دادیم/ با پنج تغییر به ناگویا آمدیم
تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران نایب‌قهرمان شد
مدال‌های نقره و برنز پرتاب دیسک بانوان به ایران رسید
صالحی قهرمان شد/ حدیدی نقره گرفت
صیدی در پرتاب نیزه مردان به مدال نقره دست یافت
حذف تیم پاراوزنه‌برداری ایران با تصمیم بحث‌برانگیز داور قزاقستانی