مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان از رسیدگی به ۷۲۵۲ پرونده تخلف اقتصادی در هفت ماهه امسال در این استان خبر داد و گفت: مجموع محکومیت‌های مالی متخلفان در این مدت به ۲۹۳۴ میلیارد ریال رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسا بهرامی- حسین رحیمیان اظهار کرد: در راستای نظارت بر بازار، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و مقابله با تخلفات اقتصادی، از مجموع ۷۴۷۸ پرونده وارده به این اداره‌کل، تعداد ۷۲۵۲ پرونده مختومه شده است.

وی افزود: از مجموع پرونده‌های وارده، ۴ هزار و ۲۰۵ پرونده مربوط به تخلفات حوزه کالا و خدمات، ۳ هزار و ۱۹۹ پرونده مربوط به قاچاق کالا و ارز و ۷۴ پرونده مربوط به تخلفات حوزه بهداشت و درمان بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان درباره احکام صادره نیز گفت: میزان محکومیت متخلفان در حوزه کالا و خدمات ۲۳۴ میلیارد ریال و در حوزه قاچاق کالا و ارز ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال است که مجموع محکومیت‌های این بخش‌ها به ۲ هزار و ۹۳۴ میلیارد ریال می‌رسد.

رحیمیان با اشاره به روند نظارت و بازرسی از اصناف و واحد‌های اقتصادی استان بیان کرد: در این مدت ۵۴۲ اکیپ گشت مشترک در مجموع ۳ هزار و ۳۳۰ بازرسی انجام دادند که در جریان آن، ۱۰۸۵ واحد دارای تخلف و ۲۲۲۷ واحد بدون تخلف شناسایی شدند.

وی ادامه داد: بیشترین بازرسی‌های ثبت‌شده مربوط به نانوایان با ۶۵۷ مورد، خواروبارفروشی‌ها با ۳۴۲ مورد، سوپرمارکت‌ها با ۲۹۶ مورد، واحد‌های مرتبط با پرونده‌های مرغ با ۲۵۸ مورد و آرایشگاه‌های زنانه با ۱۸۸ مورد بوده است. همچنین از نظر نوع فعالیت، ۱۵۲۱ مورد بازرسی مربوط به خرده‌فروشی، ۷۶۴ مورد مربوط به واحد‌های خدماتی و ۱۷۸ مورد مربوط به واحد‌های تولیدی است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان به نقش نظارتی مردم و دستگاه‌های مرتبط اشاره کرد و گفت: در حوزه فعالیت ناظران افتخاری، ۹۲ شکایت دریافت و ۱۳۲ مورد تخلف ثبت شده است که شکایت‌های دریافتی به تفکیک موضوع شامل ۵۸ مورد تقلب، ۳۵ مورد گران‌فروشی و ۱۸ مورد اخفا و امتناع از عرضه بوده است.

رحیمیان خاطرنشان کرد: همچنین در این مدت گزارش‌های متعددی از دستگاه‌های نظارتی و مرجع مرتبط از جمله ۲ هزار و ۱۸۰ گزارش از سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت)، ۸۷۲ گزارش از اصناف و ۲۲۴ گزارش از جهاد کشاورزی دریافت و رسیدگی شده است.

وی در پایان بر استمرار قاطعانه روند بازرسی‌های میدانی، پیگیری تخلفات بازار و همکاری تنگاتنگ دستگاه‌های مرتبط برای صیانت از حقوق شهروندان در استان تأکید کرد.

برچسب ها: تعزیرات ، ثبت تخلف ، کردستان
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