مدیر بحران و پدافند غیرعامل شهرداری شیراز ایجاد ساختار منسجم برای مدیریت یکپارچه خطر و ارتقای ایمنی شهروندان را خواستار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در حاشیه نخستین همایش تخصصی HSE، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل کلان‌شهر‌های ایران در اراک، کارگاه تخصصی HSE و مدیریت بحران با هدف تبادل دانش و تجربیات تخصصی و بررسی راهکار‌های ارتقای ایمنی و آمادگی مدیریت‌های شهری در مواجهه با بحران‌ها برگزار شد.

جابری در این کارگاه با اشاره به ضرورت تحول در ساختار‌های مدیریت شهری اظهار داشت: امروزه مدیریت خطر نیازمند نگاهی جامع و هماهنگ است و نمی‌توان حوزه‌های مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و سلامت، ایمنی و محیط زیست را بدون توجه به ارتباط و هم‌پوشانی مأموریت‌های آنها، به‌صورت جزیره‌ای مدیریت کرد.

او افزود: یکی از رویکرد‌های مورد توجه در بازنگری ساختار مدیریت شهری، تعریف مدیریت واحد برای حوزه‌های مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و HSE است تا با هماهنگی بیشتر، از ظرفیت‌های تخصصی این بخش‌ها به شکل مؤثرتری استفاده شود و فرآیند شناسایی، ارزیابی، کنترل و کاهش خطرات با انسجام بیشتری دنبال شود.

رئیس کمیته HSE کمیسیون مدیریت بحران مجمع شهرداران کلان‌شهر‌های کشور با تأکید بر اینکه توسعه مدیریت HSE و ارتقای جایگاه آن در ساختار شهرداری‌ها باید متناسب با الزامات مدیریت خطر انجام شود، تصریح کرد: هدف از این رویکرد، صرفاً تغییر در چارت سازمانی نیست؛ بلکه ایجاد بستری برای تصمیم‌گیری هماهنگ، پیشگیری مؤثر از حوادث، کاهش مخاطرات فعالیت‌های شهری و ارتقای ایمنی در ارائه خدمات به شهروندان است.

جابری ادامه داد: در صورت تعریف ساختاری منسجم و هماهنگ میان این سه حوزه، امکان شناسایی بهتر نقاط آسیب‌پذیر، استفاده مشترک از ظرفیت‌های کارشناسی، تدوین رویه‌های هماهنگ و افزایش آمادگی در برابر حوادث و بحران‌ها فراهم می‌شود. چنین رویکردی همچنین می‌تواند از موازی‌کاری در انجام مأموریت‌ها جلوگیری کرده و زمینه بهره‌وری بیشتر از منابع و امکانات شهرداری‌ها را فراهم کند.

مدیر بحران و پدافند غیرعامل شهرداری شیراز با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از تجربیات سایر کلان‌شهر‌های کشور خاطرنشان کرد: بررسی الگو‌های ساختاری و تجارب اجرایی شهر‌های مختلف می‌تواند به شناسایی مدل مناسب برای مدیریت یکپارچه خطر در شهرداری‌ها کمک کند؛ مدلی که ضمن حفظ تخصص و مأموریت‌های هر حوزه، هماهنگی لازم را در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات پیشگیرانه ایجاد کند.

او همچنین تأکید کرد: مدیریت واحد خطر، رویکردی راهبردی برای حرکت از اقدامات پراکنده و واکنشی به سمت پیشگیری، آمادگی و کنترل نظام‌مند مخاطرات است؛ رویکردی که می‌تواند به کاهش حوادث، افزایش ایمنی کارکنان و شهروندان و ارائه مطمئن‌تر خدمات شهری منجر شود.

منبع: شهرداری شیراز

برچسب ها: بحران ، نگاه جزیره ای ، مدیریت بحران ، شهرداری شیراز ، ارتقای ایمنی
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