اورژانس ۱۱۵ کردستان در مهرماه؛ بیش از ۶۲۰۰ مأموریت موفق و ۶۴۷ اعزام تخصصی بیمار

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- بر اساس آمار ثبت‌شده در مرکز دیسپچ اورژانس پیش‌بیمارستانی کردستان، مأموریت‌های ترومایی با ۱۸۰۰مورد، بیشترین سهم از عملیات‌های میدانی این مرکز را به خود اختصاص داده است. همچنین ۵۸۱مأموریت مربوط به بیماران قلبی و عروقی، ۲۷۹ مأموریت برای مشکلات تنفسی، ۱۱۹ مأموریت دیابتی،۷۶ مأموریت مرتبط با مشکلات و حوادث مغزی، ۱۲۲ مأموریت مسمومیت و ۳ مورد امدادرسانی در حوادث غرق‌شدگی ثبت شده است.

در بخش اعزام‌های تخصصی نیز، ۶۴۷ مورد انتقال بیمار با برنامه‌ریزی و هماهنگی مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی استان انجام شد. از این تعداد، ۶۰۳ مورد انتقال به مراکز درمانی داخل استان و ۴۴ مورد نیز اعزام به مراکز درمانی خارج از کردستان بوده است؛ اعزام‌هایی که با هدف دسترسی بیماران به خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی انجام شده‌اند.

بابک هدائی، رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان، این حجم از خدمت‌رسانی را نشان‌دهنده تعهد و مسئولیت‌پذیری نیرو‌های عملیاتی و ستادی اورژانس دانست و گفت: کارکنان اورژانس [۱۱۵]در پایگاه‌های شهری و جاده‌ای استان، با وجود دشواری‌های عملیاتی و شرایط جغرافیایی، برای کمک‌رسانی سریع و ایمن به بیماران و مصدومان در آماده‌باش کامل هستند.

اورژانس [۱۱۵]کردستان از شهروندان خواست در زمان وقوع حوادث و فوریت‌های پزشکی، ضمن حفظ خونسردی، با شماره [۱۱۵]تماس گرفته و تا رسیدن آمبولانس، توصیه‌های کارشناسان مرکز دیسپچ را رعایت کنند.