شهروندخبرنگار ما فیلمی از برگزاری جشنواره عسل و زعفران در شهرستان خمین استان مرکزی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - عسل و زعفران هم مانند بسیاری از نوشیدنی‌های خوش طعم و پر خاصیت که با ترکیب مواد مختلف به وجود می‌آیند، یکی از بهترین گزینه‌هایی است که سرشار از مواد مغذی بوده و ترکیب فوق العاده این دو محصول خوش طعم باعث می‌شود که خواص آنها در کنار هم چند برابر شود. در همین راستا همزمان با هفته فرهنگی خمین استان مرکزی جشنواره عسل و زعفران در شهرستان خمین استان مرکزی برگزار شد. این هفته فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، هنری، صنایع دستی و ادبی این شهرستان است. یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های کشاورزی خمین، زعفران و عسل است و تولید این محصول هر ساله افزایش می‌یابد.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - مرکزی

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برچسب ها: برگزاری جشنواره ، سوژه خبری ، محصولات کشاورزی
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