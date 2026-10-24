شصتمین نشست از سلسله‌نشست‌های «صد کتاب ماندگار قرن» به نقد و بررسی کتاب «تاریخ سینمای ایران» اثر جمال امید، نویسنده، منتقد و تاریخ‌نگار سینما، اختصاص دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شصتمین نشست «صد کتاب ماندگار قرن» یکشنبه ۱۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵، از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در تالار فرهنگ مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار می‌شود.

در این نشست، حسین حسینی، نویسنده و پژوهشگر سینمای ایران، و نوید پورمحمدرضا، پژوهشگر حوزه سینما و شهرسازی، به نقد و بررسی کتاب «تاریخ سینمای ایران» می‌پردازند. همچنین پیام تصویری بهزاد رحیمیان، مؤلف مجموعه «راهنمای فیلم»، در این برنامه پخش خواهد شد. دبیری نشست را علیرضا مجمع، منتقد و روزنامه‌نگار سینما، بر عهده دارد.

کتاب «تاریخ سینمای ایران» نوشته جمال امید، حاصل سال‌ها پژوهش و گردآوری اطلاعات درباره فیلم‌ها، سینماگران و تحولات صنعت سینما در ایران است. جلد نخست این اثر، تاریخ سینمای ایران را از سال ۱۲۷۹ تا ۱۳۵۷ بررسی می‌کند و جلد دوم به تحولات این حوزه از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۹ اختصاص دارد.

این اثر با بررسی ورود سینما به ایران در دوره قاجار، فعالیت نخستین فیلم‌سازان، گسترش سالن‌های نمایش و استودیوها، شکل‌گیری سینمای تجاری و ظهور موج نو، تصویری از تحولات سینمای ایران در پیوند با زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی ارائه می‌دهد. همچنین موضوعاتی چون سینمای مستند، دوبلاژ، سانسور، مطبوعات سینمایی، جشنواره‌ها و نهادهای فرهنگی مرتبط با سینما در آن بررسی شده است.

جمال امید، متولد ۱۳۲۵ در رشت، از نویسندگان، منتقدان و تاریخ‌نگاران سینمای ایران است که فعالیت مطبوعاتی خود را از سال ۱۳۴۳ آغاز کرد. او سابقه سردبیری نشریات «ستاره سینما» و «سینما» را در کارنامه دارد و از اعضای هیئت مؤسس و مدیران پیشین موزه سینمای ایران بوده است. «فرهنگ فیلم‌های ایرانی»، «آوانس اوگانیانس، زندگی و سینما» و «سینماگران زن» از دیگر آثار او به شمار می‌روند.

سلسله‌نشست‌های «صد کتاب ماندگار قرن» با هدف معرفی، بازخوانی و نقد آثار تأثیرگذار یک قرن اخیر، به همت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار می‌شود و در هر نشست، یکی از آثار شاخص حوزه‌های مختلف فرهنگ، ادبیات، تاریخ و اندیشه با حضور صاحب‌نظران و پژوهشگران بررسی می‌شود.


نقد و بررسی «تاریخ سینمای ایران» اثر جمال امید


برچسب ها: کتابخانه ملی ایران ، تاریخ سینمای ایران ، سینما
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