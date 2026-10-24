باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی رضایی روز شنبه به مناسبت هفته ملی بیمه سلامت در نشست خبری با اصحاب رسانه ‌گیلان در پاسخ به سئوال خبرنگار ایرنا، اظهار کرد: مقدمات کار انجام شده‌ است؛ کل مطالبات طرف قرارداد مراکز بیمه سلامت بیش از ۱۰۵ همت است که ۸۵ همت از این مطالبات از سوی دولت تامین اعتبار شده‌است.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت با تشریح خدمات بیمه سلامت به افراد زیرپوشش و با تاکید بر اینکه به رغم مشکلات در حوزه سلامت هیچ گونه کاهش خدمت صورت نگرفت بیان کرد: هم‌اینک ۴۵ میلیون نفر در کشور زیرپوشش سازمان بیمه سلامت هستند.

وی در ادامه با اشاره به فراخوان عمومی برای ورود شرکت‌های دانش بنیان به منظور رفع مشکلات اساسی و کلیدی بیمه سلامت اظهار کرد: بر این اساس با شرکت‌هایی که راه حل‌های اجرایی برای مشکلات ارائه دهند، قرارداد منعقد خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت به اجرای طرح پزشک خانواده در ۶۴ شهر کشور (شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر جمعیت) بیان کرد: بر اساس برنامه قرار است تا به پزشکان متخصص در این طرح، علاوه بر پرداخت‌های معمول، پرداخت ثابت نیز انجام شود.

وی با بیان اینکه حق بیمه تا دهک پنج از سوی دولت پرداخت می‌شود و از دهک پنج به بعد با مشارکت فرد است اظهار کرد: بیمه سلامت برای بیماران خاص و صعب العلاج خدمات قابل توجه ارائه می دهد.

محمد عفت‌پناه معاون درمان و خرید راهبردی سازمان بیمه سلامت نیز در این نشست به تشریح خدمات این سازمان در حوزه‌های مختلف از جمله بیماران خاص و صعب‌العلاج، کودکان زیر هفت سال، و زوج های نابارور پرداخت.

وی بیان کرد: سامانه ۱۶۶۶ به صورت ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی است.

دکتر محمود عاطف‌راد مدیرکل بیمه سلامت گیلان نیز در این نشست گفت: هم‌اینک یک میلیون و ۳۲۰ هزار نفر از جمعیت استان معادل ۵۲ درصد زیرپوشش بیمه سلامت هستند.

وی با اشاره به پوشش بیمه همگانی به اقشار آسیب‌پذیر اظهار کرد: هم‌اینک همه روستائیان و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت زیرپوشش بیمه سلامت هستند.