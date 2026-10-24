مدیرعامل شرکت توانیر بر ضرورت آمادگی حداکثری صنعت برق برای عبور مطمئن از فصل سرد سال تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه رصد هفتگی اقدامات صنعت برق برای دوره سرد سال و پیگیری مصوبات و الزامات کارگروه ویژه، با حضور محمد اله‌داد، مدیرعامل شرکت توانیر و معاونان و مدیران این شرکت برگزار شد و آخرین وضعیت آمادگی شبکه برق، روند ذخیره‌سازی سوخت نیروگاهی و الزامات تأمین پایدار انرژی در ماه‌های سرد سال مورد بررسی قرار گرفت.

اله‌داد در این نشست با اشاره به اهمیت آمادگی به‌موقع زیرساخت‌های تولید و انتقال انرژی برای مواجهه با شرایط زمستانی، اظهار داشت: بهبود روند ذخیره‌سازی سوخت نیروگاهی و همکاری مؤثر و سازنده وزارتخانه‌های نفت و نیرو در سال جاری، زمینه مناسبی برای تقویت آمادگی نیروگاه‌ها فراهم کرده است؛ با این حال، استمرار این روند و تمرکز بر تکمیل ذخایر سوخت، به‌ویژه در مناطق شمالی کشور، باید با جدیت و بر اساس برنامه زمان‌بندی مشخص دنبال شود.

وی با تأکید بر وابستگی متقابل شبکه‌های برق و گاز افزود: برنامه‌ریزی برای عبور مطمئن از زمستان باید با در نظر گرفتن ظرفیت‌های واقعی زیرساخت‌های تولید، انتقال و توزیع انرژی و با لحاظ پیوستگی عملکرد این دو شبکه انجام شود. هرگونه تغییر گسترده در الگوی مصرف انرژی، به‌ویژه جایگزینی گاز طبیعی با برق در بخش گرمایش، بدون ارزیابی ظرفیت شبکه و پیش‌بینی تمهیدات فنی لازم، می‌تواند فشار مضاعفی بر زیرساخت‌های برق وارد کند.

مدیرعامل شرکت توانیر ادامه داد: شبکه برق کشور بر اساس ظرفیت طراحی‌شده خطوط انتقال، پست‌ها و تجهیزات توزیع و متناسب با الگوهای مصرف پیش‌بینی‌شده توسعه یافته است؛ بنابراین، مدیریت هم‌زمان مصرف برق و گاز و هماهنگی میان بخش‌های تأمین و مصرف انرژی، ضرورتی اساسی برای حفظ پایداری شبکه در روزهای سرد سال به شمار می‌رود.

اله‌داد با اشاره به تأثیر افزایش تقاضای گاز در بخش خانگی و تجاری بر تأمین سوخت نیروگاه‌های حرارتی تصریح کرد: تداوم تولید برق در نیروگاه‌های حرارتی به تأمین مطمئن سوخت وابسته است و در شرایط افزایش مصرف گاز طی فصل سرد، تکمیل ذخایر سوخت مایع و پیش‌بینی منابع جایگزین، اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند. از این رو، ذخیره‌سازی سوخت نیروگاهی، به‌خصوص در نیمه شمالی کشور و مناطق دارای محدودیت در تأمین و انتقال سوخت، باید با اولویت ویژه دنبال شود.

وی با قدردانی از اقدامات وزارت نفت در بهبود وضعیت ذخایر سوخت نیروگاهی، بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موجود در حوزه تأمین، ذخیره‌سازی و انتقال سوخت تأکید کرد و گفت: شناسایی و رفع موانع اجرایی، پایش مستمر وضعیت ذخایر و پیگیری دقیق تعهدات و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، از جمله اقداماتی است که باید تا حصول نتیجه نهایی در دستور کار قرار گیرد.

مدیرعامل توانیر همچنین با تأکید بر اهمیت رصد مستمر اقدامات و پیگیری مصوبات کارگروه ویژه خاطرنشان کرد: آمادگی زمستانی صنعت برق باید بر پایه اقدامات عملیاتی، مسئولیت‌پذیری بخش‌های ذی‌ربط و اجرای به‌موقع برنامه‌ها ارزیابی شود. در این مسیر، هماهنگی نزدیک میان دستگاه‌های مسئول و اتخاذ تصمیم‌های متناسب با شرایط واقعی شبکه‌های برق و گاز، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش ریسک‌های تأمین انرژی خواهد داشت.

اله‌داد در پایان تأکید کرد: عبور مطمئن از زمستان، مستلزم مدیریت هماهنگ و متوازن مصرف برق و گاز، تکمیل ذخایر سوخت نیروگاهی و استفاده مؤثر از ظرفیت‌های موجود در زنجیره تأمین انرژی کشور است. از این رو، تسریع در اجرای اقدامات اولویت‌دار، به‌ویژه در مناطق حساس از نظر تأمین سوخت، و استمرار پایش هفتگی برنامه‌ها تا حصول آمادگی کامل، باید با جدیت دنبال شود تا پایداری شبکه برق و تأمین مطمئن انرژی کشور در فصل سرد سال تضمین شود.

منبع: وزارت نیرو