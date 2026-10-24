هشدار هواشناسی درباره احتمال وقوع سیلاب در شمال آذربایجان شرقی

مدیر روابط عمومی اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی از پیش‌بینی رگبار نسبتاً شدید باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقتی و احتمال تگرگ در کلیبر و نیمه شمالی استان طی روز یکشنبه سوم آبان‌ ماه خبر داد و نسبت به احتمال جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی و آبگرفتگی معابر هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - افشین ابراهیمی با تشریح آخرین وضعیت جوی آذربایجان شرقی از صدور هشدار هواشناسی به دلیل فعالیت سامانه بارشی و احتمال وقوع مخاطرات جوی در کلیبر و نیمه شمالی استان خبر داد.
 
وی اظهار کرد: این سامانه از اوایل وقت روز یکشنبه سوم آبان‌ماه ۱۴۰۵ فعالیت خود را آغاز می‌کند و تا اواخر وقت همان روز ادامه خواهد داشت.
 
ابراهیمی با اشاره به نوع مخاطرات پیش‌بینی‌شده افزود: رگبار نسبتاً شدید باران، رعدوبرق، وزش باد نسبتاً شدید موقتی و احتمال بارش تگرگ از جمله پدیده‌های جوی مورد انتظار در مناطق تحت تاثیر این سامانه است.
 
وی با بیان اینکه منطقه اثر این سامانه شهرستان کلیبر و نیمه شمالی آذربایجان شرقی خواهد بود نسبت به احتمال بروز مخاطرات ناشی از بارش‌ها هشدار داد و گفت: جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی، آبگرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حمل‌ونقل، لغزندگی محور‌های مواصلاتی، کاهش شعاع دید و وقوع صاعقه از جمله پیامد‌های احتمالی این شرایط جوی است.
 
مدیر روابط عمومی اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی ادامه داد: وزش باد شدید موقتی نیز می‌تواند موجب شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط سنگ و اشیا از ارتفاعات و وارد آمدن خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی شود.
 
ابراهیمی با تاکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی در زمان فعالیت این سامانه بارشی از شهروندان درخواست کرد: شهروندان از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده و سفر‌های غیرضروری، فعالیت‌های طبیعت‌گردی و جابجایی عشایر را به زمان دیگری موکول کنند.
 
وی همچنین بر ضرورت احتیاط در انجام فعالیت‌های عمرانی، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، آماده‌باش نیرو‌های راهداری برای بررسی و بازگشایی دهانه پل‌ها و کانال‌ها در محور‌های مواصلاتی بین‌شهری و آمادگی شهرداری‌ها برای پاکسازی کانال‌ها و آب‌رو‌ها تاکید کرد.
 
وی افزود: اتخاذ تمهیدات لازم برای جلوگیری از خسارات ناشی از وزش باد شدید، احتیاط در عبور و مرور، خودداری از پارک خودرو در مجاورت ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان کهنسال و تسریع در برداشت محصولات کشاورزی از دیگر توصیه‌های مطرح شده برای کاهش خسارات احتمالی این سامانه است.

منبع:خبرگزاری صدا و سیما

برچسب ها: هشدار هواشناسی ، سامانه بارشی
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