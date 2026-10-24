باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - گل‌کاران ساوجبلاغی این روزها مشغول برداشت انواع گل‌های شاخه‌بریده، از جمله گلایل، زنبوری و لیسیوم هستند؛ محصولاتی که بخشی از آن‌ها در مزارع روباز و بخشی دیگر در گلخانه‌ها پرورش می‌یابند و روانه بازار مصرف می‌شوند.

سلطان‌محمدی، گل‌کار ساوجبلاغی، با ابراز رضایت از وضعیت اقتصادی تولید گل در سال جاری می‌گوید: با توجه به شرایط بارندگی و وضعیت آب‌وهوایی امسال، توانستیم برداشت خوبی از گل‌هایی همچون گلایل، زنبوری، لیسیوم و دیگر گل‌های زینتی داشته باشیم.

وی با اشاره به ضرورت حمایت دولت از تولیدکنندگان این بخش، تأمین نهاده‌های مورد نیاز را از مطالبات گل‌کاران دانست و گفت: فعالیت کشاورزی ما در فصل زمستان نیز در گلخانه‌ها ادامه دارد و حمایت بیشتر از تولیدکنندگان می‌تواند به تداوم تولید و اشتغال در این بخش کمک کند.

با پایان فصل برداشت برخی گل‌ها در مزارع روباز، بخشی از کشاورزان به کشت پاییزه روی می‌آورند و گروهی دیگر نیز در اواسط آبان‌ماه برداشت زعفران را آغاز می‌کنند؛ چرخه‌ای از تلاش و تولید که با تغییر فصل‌ها در ساوجبلاغ ادامه دارد.

بر اساس آمارهای منتشرشده، در استان البرز حدود ۱۲۸ هکتار از اراضی به تولید گل و گیاهان زینتی اختصاص دارد و سالانه حدود ۱۷۵ میلیون شاخه گل و گلدان زینتی تولید می‌شود.

در این میان، شهرستان ساوجبلاغ نیز از مناطق فعال تولید گل در استان است. بر اساس آمارهای پیشین جهاد کشاورزی، حدود ۸ و نیم هکتار از گلخانه‌های این شهرستان به تولید گل‌های شاخه‌بریده اختصاص داشته و سالانه نزدیک به ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار شاخه گل رز در آن تولید می‌شده است؛ ظرفیتی که با حمایت از گل‌کاران و تأمین نهاده‌های مورد نیاز، می‌تواند زمینه‌ساز توسعه بیشتر تولید و اشتغال در این بخش باشد.