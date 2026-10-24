باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - رحیم‌پور در گفت‌وگو با برنامه امروز البرز با اشاره به برگزاری دومین رویداد فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی در استان البرز از ۲۸ تا ۳۰ مهرماه، اظهار کرد: این رویداد با میزبانی پژوهشگاه مواد و انرژی و با هدف تقویت ارتباط میان دولت، صنعت، دانشگاه و جامعه برگزار شد و از نظر حجم برنامه‌ها و میزان استقبال، رویدادی کم‌نظیر در سطح ملی بود.

وی با بیان اینکه برنامه‌های این رویداد در سه روز و با محوریت گروه‌های مختلف برگزار شد، افزود: روز نخست به مدیران ارشد دولتی اختصاص داشت و معاون فناوری وزیر علوم، معاون اقتصادی استانداری، مدیران کل استان، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و جمعی از مسئولان استانی و کشوری در آن حضور یافتند.

رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی به مجری سیمای البرز ادامه داد: روز دوم میزبان مدیران و متخصصان صنعتی بود و روز سوم نیز با حضور دانش‌آموزان، دانشجویان، خانواده‌ها و آزادکاران برگزار شد؛ روزی که استقبال از آن فراتر از انتظار بود و ظرفیت سالن ۴۵۰ نفری پژوهشگاه تکمیل شد و شماری از شرکت‌کنندگان در راهروها منتظر ماندند.

رحیم‌پور با اشاره به برگزاری حدود ۵۰ کارگاه آموزشی و نشست علمی در این رویداد گفت: این برنامه‌ها برای سطوح مختلف، از مدیران ارشد تا دانش‌آموزان و جوانان، طراحی شده بود تا گروه‌های مختلف جامعه با کاربردهای فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی آشنا شوند.

وی با بیان اینکه در این رویداد زمینه انعقاد قراردادهایی میان صنعت، دانشگاه و شرکت‌ها نیز فراهم شد، افزود: از حدود سه سال پیش، دفتر هوش مصنوعی در استان با تدبیر استاندار تشکیل شده و پژوهشگاه در این مدت با شرکت‌ها و مجموعه‌های فناور فعال در این حوزه ارتباط داشته است.

رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی تصریح کرد: در این مسیر از صنایع خواسته شده است مسائل و مشکلات خود را در حوزه‌هایی مانند بهره‌وری، ناترازی انرژی، تأمین مواد اولیه و فرسودگی تجهیزات به‌صورت شفاف مطرح کنند تا ظرفیت‌های هوش مصنوعی برای حل این مسائل به کار گرفته شود.

رحیم‌پور با اشاره به کاربرد فناوری‌هایی مانند اینترنت اشیا و دوقلوی دیجیتال در صنعت گفت: با استفاده از دوقلوی دیجیتال می‌توان یک مجموعه تولیدی و تجهیزات آن را در محیط دیجیتال مدل‌سازی کرد و وضعیت آینده آن را پیش‌بینی کرد؛ به این ترتیب، صنایع می‌توانند پیش از اجرای تغییرات در محیط واقعی، آزمایش‌ها و بررسی‌های لازم را در فضای دیجیتال انجام دهند و درباره زمان تعمیر، نگهداری و اقدامات مورد نیاز تصمیم بگیرند.

وی به مجری سیمای البرز افزود: این روش به صنایع کمک می‌کند بدون توقف خط تولید و تحمیل هزینه‌های سنگین، مشکلات احتمالی تجهیزات را شناسایی و برای رفع آن‌ها برنامه‌ریزی کنند.

رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی همچنین اینترنت اشیا را از دیگر ابزارهای مؤثر در این زمینه دانست و گفت: با نصب حسگرها و تجهیزات دیجیتال می‌توان وضعیت دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف را کنترل کرد. این قابلیت در زندگی روزمره نیز کاربرد دارد؛ برای مثال، افراد می‌توانند با استفاده از ابزارهای هوشمند، وضعیت وسایل منزل مانند شیر گاز را از راه دور بررسی و کنترل کنند.

رحیم‌پور در ادامه با اشاره به اهمیت نقش آزادکاران در اقتصاد دیجیتال اظهار کرد: فریلنسرها یا آزادکاران می‌توانند بدون نیاز به داشتن دفتر یا شرکت مستقل، از طریق شبکه‌های دیجیتال و فضای مجازی پروژه دریافت کنند و حتی در بازارهای بین‌المللی فعالیت داشته باشند.

وی با بیان اینکه این شیوه فعالیت، شکل تازه‌ای از کسب‌وکار را ایجاد کرده است در این برنامه تلویزیونی تأکید کرد: باید به ظرفیت آزادکاران توجه بیشتری شود، فعالیت شغلی آن‌ها به رسمیت شناخته شود و قوانین و مقررات متناسب با این حوزه تدوین شود؛ زیرا تجربه آن‌ها در استفاده از ظرفیت‌های فضای دیجیتال می‌تواند برای بسیاری از سازمان‌ها نیز آموزنده باشد.

رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی با تأکید بر اینکه هوش مصنوعی در کنار فرصت‌های گسترده، بدون شناخت کافی می‌تواند چالش‌هایی نیز ایجاد کند، گفت: اگر کشور صرفاً به مصرف‌کننده فناوری‌های تولیدشده در دیگر کشورها تبدیل شود، ممکن است در آینده با محدودیت‌هایی در دسترسی و استفاده از این فناوری روبه‌رو شود؛ بنابراین باید برای توسعه توان داخلی و بهره‌گیری آگاهانه از هوش مصنوعی برنامه‌ریزی کرد.

رحیم‌پور با اشاره به ظرفیت جوانان کشور در این حوزه به مجری سیمای البرز افزود: علاقه و انگیزه جوانان برای ورود به فضای مجازی و کسب‌وکارهای دیجیتال، فرصتی ارزشمند است که باید با فراهم کردن زمینه فعالیت و حمایت از ایده‌های آن‌ها تقویت شود.

وی با بیان اینکه تحقق تحول دیجیتال نیازمند همکاری چهار بخش دولت، صنعت، دانشگاه و جامعه است، گفت: حضور این چهار گروه در رویداد فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی نشان داد که پیشبرد این تحول بدون ارتباط و همکاری میان بخش‌های مختلف امکان‌پذیر نیست.

رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی در بخش دیگری از سخنان خود به مأموریت‌های این پژوهشگاه اشاره کرد و گفت: پژوهشگاه مواد و انرژی از سال ۱۳۵۳ فعالیت خود را آغاز کرده و توسعه فناوری‌های مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر، از جمله انرژی خورشیدی، تولید برق و گرمایش با استفاده از این انرژی و همچنین مواد پیشرفته راهبردی، از مأموریت‌های اصلی آن است.

وی در این گفت‌وگو زنده تلویزیونی افزود: این پژوهشگاه در دوره‌های مختلف متناسب با نیازهای کشور در حوزه‌هایی مانند زیست‌فناوری و نانوفناوری نیز فعالیت داشته است، اما مأموریت‌های ملی آن در زمینه مواد پیشرفته و انرژی‌های تجدیدپذیر همچنان اهمیت دارد.

رحیم‌پور با تأکید بر مسئولیت پژوهشگاه در قبال استان البرز در برنامه زنده امروز البرز گفت: استقرار این مجموعه در البرز، در کنار مأموریت‌های ملی، مسئولیت اجتماعی برای توجه به مسائل و ظرفیت‌های استان ایجاد کرده است. به همین دلیل، پژوهشگاه با صنایع استان ارتباط داشته و در قالب پروژه‌ها و قراردادهای مختلف برای حل مسائل آن‌ها همکاری کرده است.

وی در پایان با اشاره به تحولات گسترده ناشی از فناوری‌های نوین به مجری سیمای البرز اظهار کرد: همان‌طور که اینترنت تحولات مهمی در جهان ایجاد کرد، هوش مصنوعی نیز می‌تواند مرحله تازه‌ای از تحول در صنعت و فناوری رقم بزند؛ ازاین‌رو، شناخت این فناوری و استفاده هدفمند از ظرفیت‌های آن برای حل مسائل کشور ضروری است.