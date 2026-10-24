باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - این جنبش روز شنبه در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد عملیات و یورش‌های رژیم صهیونیستی در کرانه باختری، از جمله تعرض به شهرها و روستاها، بازداشت فلسطینیان، تخریب منازل و وادار کردن شهروندان به ترک خانه‌هایشان، در ادامه تجاوزات علیه ملت فلسطین صورت می‌گیرد.

حماس با اشاره به تحولات شب گذشته در شهر الخلیل، تأکید کرد این اقدامات قادر نخواهد بود اراده ملت فلسطین را درهم بشکند یا آنان را از پایبندی به سرزمین و حقوق خود بازدارد.

این جنبش افزود سیاست‌های رژیم صهیونیستی در سرکوب و بدرفتاری با فلسطینیان، بیانگر تشدید خطرناک اوضاع است؛ مسئله‌ای که به گفته حماس، اتخاذ موضعی فراگیر در سطح ملی و تحرکی جدی در عرصه بین‌المللی را برای توقف حملات و بازداشتن رژیم اشغالگر و رهبران آن ضروری می‌سازد.

حماس همچنین با اشاره به آنچه رقابت رهبران رژیم صهیونیستی برای تشدید اقدامات علیه ملت فلسطین خواند، بر ضرورت حمایت از پایداری فلسطینیان و تقویت همه اشکال همبستگی و پشتیبانی از آنان در شرایط کنونی تأکید کرد.

این جنبش در ادامه تصریح کرد ملت فلسطین همچنان بر مواضع خود استوار خواهد ماند و به سرزمین خویش و حق برخورداری از آزادی و کرامت پایبند خواهد بود.

حماس در پایان بیانیه خود تأکید کرد حملات رژیم صهیونیستی و شهرک‌نشینان و تشدید اقدامات علیه فلسطینیان، به گفته این جنبش، نتیجه‌ای جز افزایش خشم و تقویت پایبندی ملت فلسطین به گزینه مقاومت در پی نخواهد داشت.

منبع: الجزیره