باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - هلیا سادات حسینی شکرابی، مجری پروژه‌های نوآورانه سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: یکی دیگر از مباحثی که در کنار موضوع پلتفرم‌ها در حوزه انرژی خورشیدی دنبال می‌شود، بحث تجمیع‌کنندگی است که به دلایل مختلف، مزایایی برای اقتصاد کلان صنعت برق به همراه دارد یکی از مهم‌ترین مزایای این طرح، تغییر ماهیت قرارداد‌های خرید برق است؛ به‌طوری‌که برای نخستین بار، در قالب سازوکار تجمیع‌کنندگی، دارندگان نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس نیز می‌توانند برق تولیدی خود را در بورس عرضه کنند و از مزایای قرارداد‌های فروش در بورس بهره‌مند شوند این اتفاق از یک سو موجب کاهش بار مالی خرید برق بر بدنه وزارت نیرو می‌شود و از سوی دیگر، دارندگان نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس نیز می‌توانند از مزایای ناشی از قیمت‌های بورس بهره‌مند شوند.

او با اشاره به همکاری بخش‌های مختلف برای اجرای این طرح اظهار کرد: این اقدام با همکاری همکاران ما در بدنه تنظیم مقررات و برنامه‌ریزی و همچنین همکاران وزارت امور اقتصادی و دارایی و بورس، در قالب ابلاغیه وزیر نیرو دنبال شده است. در همین راستا، فراخوانی منتشر کرده‌ایم تا متقاضیان علاقه‌مند در این حوزه، مستندات خود را مطابق شرایط فراخوان ارسال کنند تا مورد ارزیابی قرار گیرند.

مجری پروژه‌های نوآورانه ساتبا با بیان اینکه یکی از موضوعات اصلی در حوزه تجمیع‌کنندگی، برخورداری از پلتفرم است، گفت: میان پلتفرم‌های فعال در این حوزه و موضوع تجمیع‌کنندگی، ارتباط مستقیمی وجود دارد. البته شرکت‌هایی که تاکنون مورد تأیید پلتفرم‌های مدنظر قرار نگرفته‌اند نیز می‌توانند در فراخوان تجمیع‌کنندگی شرکت کنند، پلتفرم خود را ارائه دهند و در فرایند ارزیابی قرار بگیرند تجمیع‌کننده باید حتماً از یک پلتفرم برخوردار باشد تا بتواند تعداد قابل‌توجهی از متقاضیان دارای نیروگاه را که تمایل دارند قرارداد خود را از خرید تضمینی به فروش در بورس تغییر دهند، تحت پوشش قرار دهد. این متقاضیان باید بتوانند تجمیع‌کننده موردنظر خود را انتخاب کنند و تجمیع‌کنندگان نیز لازم است در بستر پلتفرم خود، هم در زمینه مسائل قراردادی و هم در زمینه اصلاح فرایند و انتقال از خرید تضمینی به بورس، به متقاضیان کمک کنند.

حسینی شکرابی با تأکید بر اهمیت رصد و پایش تولید نیروگاه‌ها بیان کرد: یکی از مهم‌ترین وظایف تجمیع‌کننده، رصد و پایش تولید نیروگاه‌هایی است که قرار است در قالب این سازوکار تجمیع شوند؛ چراکه تجمیع‌کننده در قراردادی که با متقاضیان منعقد می‌کند، متعهد به پرداخت مبلغی به آنهاست و میزان این پرداخت تا حد زیادی به تولید نیروگاه بستگی دارد. بنابراین، تجمیع‌کننده باید بتواند میزان تولید نیروگاه‌ها را به‌صورت مستمر پایش کند برای مثال، اگر یک نیروگاه ۱۰ کیلوواتی در این طرح مشارکت کند، باید تلاش شود که این نیروگاه با در نظر گرفتن درصد کاهش راندمان منطقی پیش‌بینی‌شده در مدل‌ها، تا پایان دوره موردنظر به تولید برق ادامه دهد. از آنجا که میزان تولید برای تجمیع‌کننده اهمیت اقتصادی دارد، انتظار می‌رود این مجموعه‌ها نیز به حفظ عملکرد نیروگاه‌ها توجه کنند. این موضوع در نهایت به حفظ تولید مورد انتظار از نیروگاه‌ها و کمک به شبکه برق نیز منجر خواهد شد در نتیجه، تجمیع‌کنندگی باید بر بستر پلتفرمی انجام شود که تمام این موضوعات در آن لحاظ شده و امکان پایش و ارزیابی آنها وجود داشته باشد. تجمیع‌کننده نیز باید به‌عنوان پل ارتباطی میان ساتبا و متقاضیان، نقش‌های تعریف‌شده خود را ایفا کند.

او با اشاره به اینکه این سازوکار برای نخستین بار در حال اجراست، گفت: فرایند ارزیابی هنوز آغاز نشده و به‌زودی شروع خواهد شد. تاکنون نیز متقاضیانی در این زمینه وجود داشته‌اند و انتظار می‌رود تعداد درخواست‌ها افزایش پیدا کند تا این سازوکار بتواند به حفظ راندمان تولید نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس و تداوم تولید برق آنها کمک کند توسعه نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس، در صورت ادامه خرید برق به روش‌های قبلی، می‌توانست بار مالی بیشتری بر بدنه وزارت نیرو تحمیل کند؛ اما با اجرای این سازوکار، نیروگاه‌ها به سمت عرضه برق در بورس حرکت می‌کنند. این موضوع علاوه بر کاهش بار مالی وزارت نیرو، به تعمیق بازار بورس نیز کمک می‌کند و از سوی دیگر، زمینه انجام مبادلات شفاف و تسویه‌های نقدی را در بستر بورس فراهم می‌سازد.