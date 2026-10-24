وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیرو‌های این کشور در جریان حملات پهپادی شبانه به زیرساخت‌های بندری اوکراین، یک کشتی باری حامل تدارکات برای ارتش اوکراین را در دریا هدف قرار داده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت دفاع روسیه روز شنبه  اعلام کرد نیرو‌های این کشور یک کشتی باری را در دریا هدف قرار داده‌اند که از طریق بندر اودسا، تدارکات مورد نیاز ارتش اوکراین را منتقل می‌کرد.

بر اساس اعلام این وزارتخانه، این کشتی در جریان حملات پهپادی شبانه به زیرساخت‌های بندری اوکراین و شناور‌هایی که در راستای منافع نیرو‌های مسلح اوکراین فعالیت می‌کنند، مورد اصابت قرار گرفته است.

وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد نیرو‌های این کشور یک کارگاه تولید شناور‌های سطحی بدون سرنشین را در بندر چورنومورسک هدف قرار داده‌اند.

این گزارش جزئیات بیشتری درباره هویت کشتی، میزان خسارات یا تلفات احتمالی ارائه نکرده است و اطلاعات اعلام‌شده از سوی وزارت دفاع روسیه به‌طور مستقل تأیید نشده است.

منبع: بریکینگ دِ نیوز

منبع: بولتن نیوز
برچسب ها: کشتی تدارکاتی ، جنگ روسیه و اوکراین
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۲ ۰۲ آبان ۱۴۰۵
بنده از حمله روسیه به کشتی حامل تدارکات ارتش اوکراین در دریای سیاه استقبال می کنم و از این بابت از روسیه تشکر و قدردانی می کنم
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