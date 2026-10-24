باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت دفاع روسیه روز شنبه اعلام کرد نیرو‌های این کشور یک کشتی باری را در دریا هدف قرار داده‌اند که از طریق بندر اودسا، تدارکات مورد نیاز ارتش اوکراین را منتقل می‌کرد.

بر اساس اعلام این وزارتخانه، این کشتی در جریان حملات پهپادی شبانه به زیرساخت‌های بندری اوکراین و شناور‌هایی که در راستای منافع نیرو‌های مسلح اوکراین فعالیت می‌کنند، مورد اصابت قرار گرفته است.

وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد نیرو‌های این کشور یک کارگاه تولید شناور‌های سطحی بدون سرنشین را در بندر چورنومورسک هدف قرار داده‌اند.

این گزارش جزئیات بیشتری درباره هویت کشتی، میزان خسارات یا تلفات احتمالی ارائه نکرده است و اطلاعات اعلام‌شده از سوی وزارت دفاع روسیه به‌طور مستقل تأیید نشده است.

منبع: بریکینگ دِ نیوز