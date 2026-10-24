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اعتراضات دانش‌آموزی فرانسه؛ بازتاب شکاف اقتصادی و آموزشی + فیلم

متس نیلسون، تحلیلگر سیاسی، در گفت‌و‌گو با پرس‌تی‌وی، اعتراضات دانش‌آموزی فرانسه را بازتابی از نابرابری ساختاری و شکاف عمیق آموزشی میان مناطق برخوردار و محله‌های کم‌درآمد می‌داند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته متس نیلسون، اعتراضات در حومه‌های محروم پاریس آغاز شد؛ جایی که کمبود معلم و ضعف امکانات مدارس، نارضایتی دانش‌آموزان را افزایش داد. او با اشاره به مشکلات فوری مدارس، از جمله کمبود نیروی آموزشی و غیبت شمار زیادی از معلمان در آغاز سال تحصیلی، توضیح می‌دهد که دانش‌آموزان در واکنش به این شرایط، ورودی برخی مدارس را مسدود کردند.

نیلسون تأکید می‌کند که مشکلات آموزشی در سراسر فرانسه یکسان نیست و مدارس مناطق کم‌درآمد با شرایط دشوارتری روبه‌رو هستند؛ از ساختمان‌های فرسوده و امکانات نامناسب گرفته تا کمبود معلم. از نگاه او، این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که اعتراضات صرفاً واکنشی به افزایش هزینه‌های زندگی نیست، بلکه نابرابری اقتصادی و آموزشی ریشه‌دار را نیز بازتاب می‌دهد.

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