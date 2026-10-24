باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان البرز با اشاره به حضور ۱۱۰ نفر از استادان دانشگاه‌های سراسر کشور در جزیره هرمز و مدرسه شجره طیبه میناب، گفت: این کاروان با هدف اعلام حمایت از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور و ثبت و بازتاب جنایت صورت‌گرفته در مدرسه میناب در حافظه تاریخی ملت ایران به این مناطق سفر کرد.

جواد بخشی در ارتباط زنده تلفنی با مجری بخش خبری ۲۰ سیمای البرز، اظهار کرد: استادان دانشگاه در این سفر دو روزه با حضور در جزیره هرمز، زنجیره انسانی نمادینی را در سواحل این جزیره تشکیل دادند و با به اهتزاز درآوردن پرچمی ۱۰ متری، پیام ایستادگی ملت ایران در برابر تهدیدها و اقدامات دشمنان را اعلام کردند.

وی به مخاطبان سیمای البرز افزود: این حضور نشان داد که تهدید، ارعاب و ایجاد رعب و وحشت نمی‌تواند استادان و نخبگان کشور را از مسیر پیشرفت، دستیابی به قله‌های علمی و فعالیت در عرصه‌های مختلف بازدارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان البرز با اشاره به حضور استادان در مدرسه شجره طیبه میناب در روز دوم این سفر گفت: استادان از نزدیک محل وقوع این جنایت را مشاهده کردند تا بتوانند با انجام مصاحبه‌های رسانه‌ای، ثبت تصاویر و روایتگری، ابعاد این حادثه را برای نسل‌های آینده بازگو کنند.

بخشی با محکوم کردن حمله به این مدرسه و شهادت ۶۸ کودک بی‌گناه، تأکید کرد: استادان دانشگاه در کلاس‌های درس، اجتماعات، سخنرانی‌ها، کنفرانس‌ها و سمینارهای علمی، روایت این حادثه را بازتاب خواهند داد تا این جنایت در حافظه تاریخی جامعه باقی بماند.

وی در گفت‌وگو با بخش خبری ۲۰ سیمای البرز خاطرنشان کرد: هدف از این سفر، جلوگیری از فراموش شدن این حادثه و انتقال مستندات و روایت‌های آن به نسل‌های آینده است؛ زیرا چنین جنایتی باید در طول تاریخ روایت شود تا ابعاد آن از یادها نرود.

این استاد دانشگاه همچنین از حضور اعضای کاروان در گلزار شهدای میناب و تلاش آنان برای ثبت و انتشار روایت‌های این حادثه خبر داد و گفت: استادان با انجام فعالیت‌های رسانه‌ای و روایتگری، بر پیگیری خونخواهی شهدا و پاسخ‌گویی عاملان این جنایت تأکید دارند.