استاندار گیلان با اهدای لوح سپاس، از تلاش‌ها و عملکرد مدیرکل صدا و سیمای استان، به ویژه در شرایط حساس جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، قدردانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، با اهدای لوح سپاس به دکتر تقی ربانی، مدیرکل صدا و سیمای استان، از تلاش‌های مستمر، مدیریت مسئولانه و خدمات شبانه‌روزی وی در انجام مأموریت‌های رسانه‌ای، به ویژه در شرایط خطیر و حساس جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، تقدیر کرد.
در این لوح، همچنین از نقش مدیرکل صدا و سیمای گیلان در تقویت تعامل و هم‌افزایی با نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی و مسئول استان، با هدف کمک به حفظ ثبات، امنیت و آرامش عمومی قدردانی شده است.


این تقدیر در راستای ارج نهادن به تلاش‌های مجموعه صدا و سیمای گیلان در ایفای مسئولیت‌های رسانه‌ای و همکاری مؤثر با دستگاه‌های استانی در شرایط ویژه انجام شده است.

برچسب ها: تقدیر ، صداوسیما
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