شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از قطعی مکرر آب در خیابان طالقانی شهر تهران ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی است ساکنان خیابان طالقانی در استان همدان با مشکل قطعی طولانی مدت آب دست و پنجه نرم می‌کنند و آنها مجبورند از گالن‌های آب استفاده کنند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام و خسته نباشید من از همدان مزاحم می‌شوم ما ساکن خود همدان خیابان طالقانی حوالی بیمارستان اکباتان هستیم خدا شاهده هر شب آب منطقه ما قطع می‌شود. هر جا زنگ می‌زنیم و پیام ارسال می‌کنیم، فایده ایی ندارد. چرا باید انقدر دقیق و هرشب آب نباشه این داستان هر شب ماست مجبوریم گالن گالن آب ذخیره کنیم.

 

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برچسب ها: قطعی آب شرب ، سوژه خبری ، اداره آب و فاضلاب
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