باشگاه خبرنگاران جوان - نشست بررسی مسائل و مشکلات شترداران بخش مرکزی و قنوات با حضور جمعی از مسئولان دستگاه‌های مرتبط و نمایندگان شترداران در مرکز جهاد کشاورزی قنوات برگزار شد.

در این نشست، سرهنگ روحی مسئول سازمان بسیج جامعه کشاورزی، بهشتی بخشدار قنوات، دکتر خجسته از مرکز تحقیقات کشاورزی، طباطبایی مدیر مرکز جهاد کشاورزی قنوات، نمایندگان دامپزشکی و منابع طبیعی و نماینده معاونت امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان قم حضور داشتند.

نمایندگان شترداران در این جلسه کمبود منابع آبی، مشخص نبودن مسیر تردد شترها در مراتع ملی و نبود جایگاه اختصاصی برای نگهداری شتر را از مهم‌ترین مشکلات این حوزه عنوان کردند.

نقش دیده‌بانی بصری شترداران قم در کویر که دیده نمی‌شود

سرهنگ روحی نیز ضمن قدردانی از تلاش شترداران در زمینه کمک به تأمین امنیت غذایی، بر اهمیت نقش آنان در بهره‌برداری از ظرفیت‌های کویر و ایفای نقش دیده‌بانی بصری در این مناطق تأکید کرد و خواستار توجه بیشتر مسئولان به مسائل این قشر و پیگیری راهکارهای مناسب برای رفع موانع موجود شد.

در پایان این نشست، حاضران با تبادل نظر درباره مسائل مطرح‌شده، بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و پیگیری مشکلات شترداران در چارچوب وظایف و اختیارات دستگاه‌های مرتبط تأکید کردند.

منبع:سازمان جهاد کشاورزی قم