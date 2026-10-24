رئیس فدراسیون ورزش زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی با مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور دیدار و گفتگو کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان- امروز شنبه 2 آبان ماه 1405 "مهرعلی باران‌چشمه" رئیس فدراسیون ورزش زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی در دیدار با "سید محمدعلی ثابت قدم" مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، راهکارهای توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد ظرفیت‌های مجموعه بین‌المللی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی در مجموعه ورزشی آزادی را بررسی کردند.


در این دیدار، موضوع بهره‌گیری از ظرفیت‌های مجموعه بین‌المللی این رشته در مجموعه ورزشی آزادی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت، در این نشست، بر اهمیت از توسعه این رشته به‌عنوان بخشی از میراث فرهنگی و هویت ملی ایران و نقش آن در ترویج ارزش‌های پهلوانی، جوانمردی و دوستی در عرصه بین‌المللی تأکید شد.
 
توسعه زیرساخت‌های ورزش زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی می‌تواند زمینه‌ساز گسترش این رشته در سطح ملی و بین‌المللی و بستری برای معرفی فرهنگ و تمدن ایرانی به جهانیان باشد. همچنین توجه به ظرفیت‌های مجموعه بین‌المللی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی در مجموعه ورزشی آزادی، فرصتی برای تقویت جایگاه این رشته و ترویج پیام صلح، دوستی و جوانمردی ملت ایران در عرصه جهانی فراهم می‌کند.


 لازم به ذکر است "محسن خمارلو"معاون مشارکت‌ها و جذب سرمایه، "علی رشیدی" مدیر حراست، "امیر لواف" سرپرست مجموعه ورزشی آزادی و "محمود محمدی" سرپرست امور ظرفیت‌سازی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور نیز در این دیدار حضور داشتند.

برچسب ها: زورخانه ، ورزشگاه آزادی
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