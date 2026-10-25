سرمربی تیم فوتبال استقلال از مدیران این باشگاه درخواست کرده که این تیم برای نیم فصل حداقل در یک پست باید تقویت شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - روژیار شعبانی خواه؛ عملکرد ابوالفضل زمانی در پست دفاع راست تیم فوتبال استقلال در دیدار برابر چادرملو اردکان، ظاهراً نتوانسته رضایت کامل سهراب بختیاری‌زاده را جلب کند و سرمربی آبی‌پوشان به دنبال تقویت این پست در پنجره نقل‌وانتقالات نیم‌فصل است.

استقلال در دیدار برابر چادرملو با غیبت صالح حردانی به دلیل محرومیت و سامان تورانیان به علت مصدومیت، با کمبود گزینه تخصصی در سمت راست خط دفاعی مواجه شد. در این شرایط، بختیاری‌زاده تصمیم گرفت از ابوالفضل زمانی در این پست استفاده کند تا غیبت مدافعان اصلی تیم را پوشش دهد.

با این حال، نمایش زمانی در این مسابقه نتوانسته نظر مثبت سرمربی استقلال را به طور کامل جلب کند و همین مسئله بار دیگر ضرورت تقویت سمت راست خط دفاعی آبی‌پوشان را مطرح کرده است.

بر اساس این گزارش، بختیاری‌زاده از مدیران باشگاه استقلال درخواست کرده است که در برنامه‌ریزی نقل‌وانتقالاتی نیم‌فصل، جذب یک مدافع راست در اولویت قرار بگیرد تا این تیم برای ادامه رقابت‌های لیگ برتر و سایر مسابقات پیش رو با کمبود بازیکن در این منطقه از زمین مواجه نشود.

صالح حردانی در حال حاضر گزینه اصلی استقلال در پست دفاع راست به شمار می‌رود، اما غیبت او به دلایل مختلف، از جمله محرومیت، می‌تواند برنامه‌های تاکتیکی کادر فنی را با مشکل روبه‌رو کند. از سوی دیگر، استفاده از بازیکنان غیرتخصصی در این پست نیز ممکن است نیاز‌های فنی تیم را به طور کامل برطرف نکند.

به همین دلیل، سرمربی استقلال خواهان جذب بازیکنی شده است که بتواند در پست دفاع راست به صورت تخصصی بازی کند و در کنار حردانی، رقابت و عمق بیشتری در ترکیب آبی‌پوشان به وجود بیاورد.

اکنون باید دید مدیران استقلال با توجه به شرایط نقل‌وانتقالاتی باشگاه و محدودیت‌های احتمالی برای جذب بازیکن، امکان تأمین خواسته سرمربی تیم را در نیم‌فصل فراهم خواهند کرد یا خیر.