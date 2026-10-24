هواشناسی فارس با هشدار زرد کشاورزی، از تداوم سرما و خطر سرمازدگی محصولات در استان خبر داد؛ همچنین در برخی نقاط رگبار و رعد و برق پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - قاسم حسینی مدیرکل هواشناسی فارس با هشدار سطح زرد کشاورزی، کاهش دما و تداوم هوای سرد در برخی مناطق شمالی استان، اظهار کرد: این سامانه اواخر وقت امروز شنبه ۲ آبان آغاز می‌شود و تا اواخر وقت چهارشنبه ۶ آبان در استان پابرجاست.

او افزود: کاهش دمای هوا و احتمال خطر سرمازدگی نوع مخاطره این سامانه است.

حسینی اضافه کرد: مناطق شمالی استان به ویژه شهرستان‌های اقلید، آباده، خرم بید (صفاشهر)، پاسارگاد و بوانات منطقه اثر این سامانه است.

مدیرکل هواشناسی فارس با بیان اینکه احتمال خسارت به محصولات کشاورزی اثر مخاطره سامان، است، توصیه کرد: در جمع‌آوری محصولاتی که بارندگی، روند برداشت آن را مختل می‌کند، تسریع شود.

او گفت: زارعان و باغداران تمهیدات لازم را برای مقابله با کاهش دما بخصوص در اوایل صبح فراهم آورند.

ایجاد پوشش بر روی نهال‌های جوان و خودداری از هرس درختان با توجه به کاهش دما، استفاده از ضد یخ در ماشین آلات و تخلیه آب و جمع آوری سیستم‌های آبیاری تحت فشار در مناطق سردسیر و محلول پاشی با ترکیب کود حاوی پتاسیم بالا و آمینواسید قبل از بروز سرما از دیگر نکاتی است که مدیرکل هواشناسی فارس به آن‌ها اشاره کرد.

حسینی ادامه داد: کندو‌ها در برابر سرما عایق بندی و محافظت شوند و از تغذیه مصنوعی استفاده شود و در گلخانه‌ها و سالن‌های پرورشی، دما کنترل و تنظیم و سوخت کافی تامین شود.

او تصریح کرد: همچنین در مناطقی که دما به زیر صفر می‌رسد، مبارزهٔ شیمیایی انجام نشود و رانندگان در مناطق مرتفع و سردسیر بویژه آزاد راه شیراز - اصفهان احتیاط لازم را هنگام رانندگی در اوایل صبح داشته باشند.

همچنین محمد علیزاده رئیس اداره پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اظهار کرد: با توجه به بررسی و تحلیل آخرین خروجی الگو‌های پیش بینی هواشناسی، امروز شنبه ۲ آبان در برخی قسمت‌های شرقی، شمالی و مرکزی استان افزایش ابر و در برخی نقاط رگبار و رعد و برق پراکنده طی ساعت‌های بعد از ظهر تا اوایل شب پیش بینی می‌شود.

او همچنین تاکید کرد: کاهش نسبی دمای کمینه به ویژه در مناطق سردسیر قسمت‌های شمالی پیش بینی می‌شود.

او با بیان اینکه طی روز یکشنبه ۳ آبان در نیمه شرقی بویژه در جنوب شرق استان احتمال رخداد رگبار پراکنده وجود دارد، افزود: همچنین افزایش سرعت وزش باد با احتمال خیزش گرد و خاک در قسمت‌های غربی و جنوب غربی استان پیش بینی می‌شود.

علیزاده تصریح کرد: روز دوشنبه ۴ آبان در قسمت‌های شمالی و برخی نقاط جنوب شرقی احتمال رخداد رگبار پراکنده وجود دارد.

برچسب ها: تداوم هوای سرد ، وضعیت آب و هوا ، رگبار پراکنده ، هواشناسی
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