باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ حسین نجف‌زاده مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی اظهار کرد: از آغاز سال جاری ۱۷ هزار و ۲۰۸ فقره پرونده تخلفاتی در سه حوزه کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت، دارو و درمان تشکیل شد که با تلاش شعب تعزیرات استان تاکنون به ۱۵ هزار و ۸۶۴ فقره از آن‌ها رسیدگی شده و احکام قانونی صادر گردیده است.

وی با اشاره به جزئیات آراء صادره اظهار کرد: در حوزه کالا و خدمات ۱۱ هزار و ۲۶۵ فقره پرونده مختومه با مجموع محکومیت ۲ هزار و ۵۱۰ میلیارد و ۶۲۷ میلیون ریال؛ در حوزه قاچاق کالا و ارز ۳ هزار و ۸۹۴ فقره پرونده با ارزش محکومیت ۴۷ هزار و ۹۲۶ میلیارد و ۵۴۴ میلیون ریال و در حوزه بهداشت، دارو و درمان ۷۰۵ فقره پرونده با محکومیت ۸۵ میلیارد و ۷۴۳ میلیون ریال رای صادر شده است.

نجف‌زاده تصریح کرد: در مجموع متخلفان اقتصادی در این بخش‌ها به پرداخت ۵۰ هزار و ۵۲۲ میلیارد و ۹۱۴ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با تأکید بر تشدید جنبه‌های بازدارنده احکام یادآور شد: علاوه بر جرایم مالی مجازات‌های غیرنقدی از جمله ضبط کالا، ارز و خودروهای حامل کالای قاچاق، تعطیلی و پلمب واحدهای صنفی، نصب پارچه تخلف، ممهور کردن پروانه کسب به مهر تخلف و حبس بدل از جزای نقدی نیز برای متخلفان اعمال شده است.

ثبت ۴۶۰۰ تخلف صنفی در گشت‌های مشترک بازار

وی به نظارت‌های میدانی و مشترک با دستگاه‌های نظارتی اشاره کرد و گفت: از ابتدای امسال با استقرار ۲ هزار و ۱۱۴ تیم گشت مشترک از ۱۳ هزار و ۵۳ واحد صنفی و توزیعی در سطح بازار بازرسی به عمل آمد که به تشکیل پرونده تخلف برای ۴ هزار و ۶۲۴ واحد و محکومیت ۲۹۲ میلیارد و ۵۲۶ میلیون ریالی منجر شد.

نجف‌زاده در پایان با قدردانی از مشارکت مردمی تأکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، بهداشتی یا قاچاق می‌توانند گزارش‌های خود را از طریق سامانه www.tazirat135.ir یا شماره تلفن ۱۳۵ تعزیرات حکومتی، و همچنین خط ۱۲۴ صمت اعلام نمایند تا در کوتاه‌ترین زمان رسیدگی شود.