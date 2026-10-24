باشگاه خبرنگاران جوان- بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵، پیشرفت فیزیکی استادیوم ۱۰۰۰ نفری تربت‌جام از ۶۰ درصد به ۷۲ درصد افزایش یافته است. بر اساس اطلاعات ارائه‌شده از وضعیت اجرایی پروژه، عملیات زیرسازی و نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال، اجرای سکوهای تماشاگران با ظرفیت یک‌هزار نفر و احداث فضاهای دوش، رختکن و موتورخانه انجام شده است. در حال حاضر، ساخت دکل‌های روشنایی از اقدامات اجرایی در دست انجام این مجموعه به شمار می‌رود.

نصب دکل‌های روشنایی، کابل‌کشی و تأمین انشعاب برق از مراحل پیش‌بینی‌شده برای ادامه عملیات اجرایی پروژه است. تامین اعتبار و تخصیص انشعاب برق به‌عنوان موارد اصلی تکمیل به شمار میروند و در همین زمینه، مکاتبه با اداره برق شهرستان تربت‌جام و درخواست تأمین اعتبار از سازمان برنامه و بودجه، از اقدامات انجام‌شده برای رفع موانع اعلام شده است.

بر اساس برنامه زمان‌بندی ثبت‌شده، پایان سال ۱۴۰۵ به‌عنوان زمان پیش‌بینی‌شده برای اتمام پروژه اعلام شده است.تحقق این زمان‌بندی با توجه به موارد مالی و زیرساختی مطرح‌شده، به پیگیری و رفع مشکلات موجود وابسته است.

با تکمیل استادیوم ۱۰۰۰ نفری تربت‌جام، امکان برگزاری مسابقات فوتبال استانی و محلی، تمرینات تیمی و رقابت‌های باشگاهی با حضور تماشاگران فراهم خواهد شد. افزایش دسترسی ورزشکاران بومی به زیرساخت‌های ورزشی و فراهم‌شدن زمینه فعالیت بیشتر نوجوانان و جوانان در رشته فوتبال نیز از کارکردهای پیش‌بینی‌شده برای این مجموعه است.