باشگاه خبرنگاران جوان - پویش همگانی «هر روز یک زباله از روی زمین برداریم» با محوریت مدرسه پسرانه ابتدایی شهید صدیقی ناحیه دو شیراز و با همت مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ‌ساز و مشارکت سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز کلید خورد تا گامی مؤثر در جهت نهادینه‌سازی فرهنگ پاکیزگی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی از دوران کودکی برداشته شود.

معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز در حاشیه آغاز این پویش در سال تحصیلی جدید اظهار کرد: یکی از رسالت‌های اصلی این سازمان، کاهش تولید پسماند است و بر اساس نظریه‌های روان‌شناسی و جامعه‌شناسی، دانش‌آموزان دوره ابتدایی اثرگذارترین قشر جامعه در انتقال مفاهیم بازیافت، تفکیک زباله و حفاظت از محیط زیست به خانواده‌ها به شمار می‌روند.

محمد عزیزی با اشاره به اجرای طرح‌های نوین در حوزه مدیریت پسماند افزود: در کنار آموزش‌های چهره‌به‌چهره، سامانه هوشمند جمع‌آوری پسماند خشک از طریق اپلیکیشن موبایلی «بهروب» راه‌اندازی شده است که شهروندان و دانش‌آموزان می‌توانند با نصب آن، درخواست خود را ثبت کرده تا خودرو‌های جمع‌آوری در کمترین زمان مراجعه کرده و بهای پسماند را پرداخت کنند.

او از برنامه‌ریزی برای اجرای این طرح در بیش از ۲۰۰ مدرسه با همکاری اداره‌کل آموزش و پرورش خبر داد.

در ادامه، عضو هیئت‌مدیره مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ‌ساز شیراز نیز گفت: هدف اصلی این پویش، ترویج فرهنگ مهربانی با شهر و محیط زیست از مدارس است؛ چراکه فرزندی که بیاموزد روزانه یک زباله از روی زمین بردارد، هرگز خود تولیدکننده زباله در معابر نخواهد بود و این رفتار ساده به عادت و هنجاری اجتماعی تبدیل می‌شود.

احمد صادقی‌نژاد با اشاره به استمرار این پویش در مراحل مختلف افزود: برای تشویق دانش‌آموزان، جوایزی از سوی خیرین در نظر گرفته شده و تاکنون نزدیک به ۶۰۰ کلیپ آموزشی نیز در این زمینه تهیه و توزیع شده است تا انگیزه مشارکت کودکان افزایش یابد.

همچنین کاظمی، مدیر مدرسه پسرانه ابتدایی شهید صدیقی ناحیه دو شیراز، میزبانی از این رویداد را فرصتی ارزشمند برای آموزش عملی مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی به دانش‌آموزان دانست و ابراز امیدواری کرد که این اقدامات پایه‌ای، آینده‌ای پاک‌تر و شهری زیباتر را برای شیراز رقم بزند.

منبع: مجمع خیرین شهرساز شیراز