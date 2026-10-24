معاون رئیس جمهور گفت: خواستار تدوین و پیگیری «بسته نجات تجارت ایران» با مشارکت اتاق بازرگانی، دولت هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - امیر روشن‌بخش قنبری معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت:سیاست‌های ارزی باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که ضمن تحقق اهداف کلان اقتصادی، انگیزه بازگشت ارز حاصل از صادرات و تداوم فعالیت بنگاه‌های تولیدی و تجاری حفظ شود.

وی  با اشاره به چالش‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی گفت: پیچیدگی‌های ناشی از تعدد مقررات، تصمیم‌گیری‌های ناهماهنگ و بی‌ثباتی در سیاست‌های تجاری و ارزی، بخش قابل‌توجهی از زمان، توان و انرژی صادرکنندگان و واردکنندگان را صرف عبور از موانع اداری کرده است.

وی اضافه کرد: فعالان اقتصادی در شرایطی فعالیت می‌کنند که نوسانات ارزی، تغییرات مقررات و دشواری پیش‌بینی قیمت‌ها در بازارهای هدف، امکان برنامه‌ریزی مطمئن برای کسب‌وکار را کاهش داده است. در چنین شرایطی، اتخاذ رویکرد راهبردی و اصلاح سازوکارهای تصمیم‌گیری در حوزه تجارت بیش از گذشته اهمیت دارد.

قنبری یکی از مهم‌ترین مسائل ساختاری تجارت خارجی کشور را نحوه اجرای سیاست‌های پیمان‌سپاری و رفع تعهد ارزی دانست و گفت: بخش مهمی از چالش‌های مرتبط با رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی، سهمیه‌ها، پرونده‌های رفع تعهد ارزی و برخی تخلفات تجاری، نیازمند بررسی ریشه‌ای سازوکارهای موجود در این حوزه است.

معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به تفاوت نرخ‌های ارز در بازارهای مختلف تصریح کرد: زمانی که صادرکننده با هزینه‌های تولید، دستمزد، بیمه و سایر هزینه‌های عملیاتی مواجه است، باید آثار سیاست‌های ارزی بر سودآوری و توان ادامه فعالیت او نیز مورد توجه قرار گیرد. به اعتقاد وی، ایجاد فاصله میان نرخ‌های ارز و الزام صادرکنندگان به عرضه ارز با نرخ‌های تعیین‌شده، می‌تواند انگیزه‌های اقتصادی فعالان این حوزه را تحت تأثیر قرار دهد.

ضرورت بازنگری در سیاست‌های ارزی بانک مرکزی

قنبری با اشاره به اهداف سیاست‌گذاری ارزی بانک مرکزی، از جمله مدیریت منابع و مصارف ارزی و کنترل تورم تاکید کرد و گفت: باید بررسی شود که سیاست‌های ارزی حاکم بر تجارت خارجی تا چه اندازه توانسته‌اند به اهداف موردنظر دست یابند و در عین حال، چه پیامدهایی برای صادرات، تولید و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی داشته‌اند.

وی گفت: بازنگری در سازوکارهای موجود باید با هدف کاهش مداخلات غیرضروری در فرایند کشف قیمت، رفع موانع تجاری و ایجاد شرایط قابل پیش‌بینی‌تر برای فعالان اقتصادی دنبال شود.

تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر؛ مانعی برای تسهیل تجارت است

معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران، تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر و نبود هماهنگی کافی میان نهادهای مرتبط را از دیگر چالش‌های تجارت خارجی برشمرد و اظهار کرد: در برخی موضوعات، از جمله مدیریت مرزها، جلسات و پیگیری‌های متعدد انجام می‌شود، اما تعدد متولیان می‌تواند روند تصمیم‌گیری و اجرای راهکارها را با دشواری مواجه کند.

وی افزود: حکمرانی چابک در حوزه تجارت مستلزم تعیین روشن مسئولیت‌ها، هماهنگی میان دستگاه‌ها و واگذاری اختیار متناسب با مسئولیت‌هاست در شرایط ویژه اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و جنگ، تسهیل دسترسی به کالاها و تداوم جریان تجارت باید از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاری باشد.

ضرورت حمایت از صادرکنندگان و اصلاح رویه‌های نظارتی

قنبری با اشاره به مشکلات برخی صادرکنندگان در فرایند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با تعهدات ارزی گفت: برخورد با فعالان اقتصادی باید با توجه به ماهیت فعالیت تجاری، شرایط عملیاتی بنگاه‌ها و اهداف قانون‌گذار صورت گیرد از این رو نمی‌توان همه صادرکنندگان را با یک نگاه ارزیابی کرد و لازم است میان تخلف عمدی و مشکلات ناشی از سازوکارها و مقررات اجرایی تمایز قائل شد.

وی تاکید کرد: سیاست‌های نظارتی باید در کنار صیانت از منابع ارزی کشور، امکان تداوم فعالیت قانونی صادرکنندگان و تولیدکنندگان را نیز فراهم کنند؛ چراکه استمرار صادرات غیرنفتی به حفظ بازارهای هدف، تامین منابع ارزی و تداوم چرخه تولید و تجارت کمک می‌کند.

معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید خواستار تدوین و پیگیری «بسته نجات تجارت ایران» با مشارکت اتاق بازرگانی، دولت و دستگاه‌های مرتبط شد و گفت: فعالان اقتصادی به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی تجارت و صادرات باید مطالبات خود را برای اصلاح مقررات و رویه‌های موجود به‌صورت منسجم پیگیری کنند. اتاق بازرگانی نیز می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های خود و تعامل با دولت، زمینه طرح و پیشبرد این اصلاحات را فراهم کند.

وی تاکید کرد: اصلاح سیاست‌های رفع تعهد ارزی، کاهش پیچیدگی‌های مقرراتی، هماهنگ‌سازی دستگاه‌های تصمیم‌گیر، تسهیل فرایندهای مرزی و بازنگری در رویه‌های نظارتی باید در چارچوب برنامه‌ای مشخص و عملیاتی دنبال شود تا از تداوم فشار بر فعالان اقتصادی و تضعیف ظرفیت‌های صادراتی کشور جلوگیری شود.

قنبری اعلام کرد: سازمان توسعه تجارت ایران نیز در چارچوب اختیارات و ظرفیت‌های قانونی خود، پیگیری مسائل و حمایت از اصلاح فرایندهای مرتبط با تجارت خارجی را دنبال خواهد کرد

برچسب ها: تجارت خارجی ، توسعه تجارت
خبرهای مرتبط
در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان؛
رایزنی‌ها برای رفع محدودیت مرزهای هوایی ادامه دارد/ در تأمین کالاهای اساسی مشکلی نداریم+ فیلم
اجرای نادرست پیمان‌سپاری ارزی، تجارت ایران را با مشکل مواجه کرده است
دولت به دنبال رفع مقررات دست‌وپاگیر تجار و بازرگانان است
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بارش باران در برخی از نواحی شمال کشور
جلوگیری از فروش زمین خارج از محدوده روستا با استعلام آنلاین
افزایش حدود ۴۰ درصدی قیمت بلیت هواپیما/ نرخ‌ها با تخصیص ارز مبادله‌ای کاهش می‌یابد
فرآیند اخذ مجوز اتصال چشمه‌های بار به شبکه ریلی کشور تسهیل شد
تعیین‌تکلیف تأمین سوخت نیروگاه‌های ماده ۴، مقیاس کوچک و خودتأمین
ترافیک سنگین در آزادراه‌های تهران-شمال
ذخایر نهاده دامی و محصولات پروتئینی در شرایط مناسبی قرار دارد
مذاکره به معنای کنار گذاشتن آمادگی دفاعی نیست
آخرین اخبار
تعیین‌تکلیف تأمین سوخت نیروگاه‌های ماده ۴، مقیاس کوچک و خودتأمین
بارش باران در برخی از نواحی شمال کشور
ترافیک سنگین در آزادراه‌های تهران-شمال
فرآیند اخذ مجوز اتصال چشمه‌های بار به شبکه ریلی کشور تسهیل شد
جلوگیری از فروش زمین خارج از محدوده روستا با استعلام آنلاین
ذخایر نهاده دامی و محصولات پروتئینی در شرایط مناسبی قرار دارد
مذاکره به معنای کنار گذاشتن آمادگی دفاعی نیست
افزایش حدود ۴۰ درصدی قیمت بلیت هواپیما/ نرخ‌ها با تخصیص ارز مبادله‌ای کاهش می‌یابد
نتایج اولیه سرشماری نفوس و مسکن اوایل اسفند اعلام می‌شود+فیلم
افزایش مدت زمان ساخت پروژه‌های مسکونی با روش های سنتی
کشاورزان از انجام عملیات کشاورزی و سم پاشی اجتناب کنند
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۲ آبان
بسته نجات تجارت ایران تدوین شود
کمبودی در عرضه میوه‌های پاییز نداریم/ ضرورت مدیریت صادرات پیاز در راستای تنظیم بازار داخل
بورس زیر ضرب خروج نقدینگی؛ بازار سهام در انتظار یک چرخش؟
بهره برداری از مزایای بورسی به کمک تجمیع‌کنندگان برق تجدیدپذیر+ فیلم
دو پیش شرط مهم برای آمادگی زمستانی صنعت برق
از یک واحد تولیدی پوشاک در لرستان ۶۹۰ میلیارد ریال فرار مالیاتی کشف شد
هزینه‌های سرشماری نفوس و مسکن ۹۰ درصد کاهش یافت/ راستی‌آزمایی مشمولان افزایش کالابرگ
بازگشت ارز به سمت نیاز‌های اساسی کشور ضروری است
ثبت‌نام رایگان در سامانه سجام تا پایان آبان ماه تمدید شد
رایزنی‌ها برای رفع محدودیت مرزهای هوایی ادامه دارد/ در تأمین کالاهای اساسی مشکلی نداریم+ فیلم
کاهش بیش از ۱۲۹ هزار واحدی شاخص کل بورس
دولت به دنبال رفع مقررات دست‌وپاگیر تجار و بازرگانان است
افزایش ۵۰ درصدی کالابرگ در مرحله نخست برای مشمولان +فیلم
کفایت سرمایه؛ شاخصی کلیدی برای سنجش سلامت نظام بانکی
ظرفیت بزرگترین فرآورش نفت ایران ۳۲۰ هزار بشکه در روز رسید
شرط جدید بانک مرکزی برای صندوق‌های ارزی
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۲ آبان ماه ۱۴۰۵
نرخ انواع ارز ۲ آبان در مرکز مبادله ایران مشخص شد+ جزئیات