نخست‌وزیر فرانسه از صدور فرمان آزادسازی ۱۰ میلیون بشکه گازوئیل از ذخایر این کشور با هدف کاهش قیمت سوخت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، روز شنبه اعلام کرد فرمان مجوز آزادسازی ۱۰ میلیون بشکه گازوئیل از ذخایر این کشور با هدف کمک به کاهش قیمت سوخت، «همین حالا صادر شده است».

لوکورنو در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این ذخایر با قیمت خرید آن‌ها، یعنی تقریباً چهار برابر پایین‌تر از قیمت کنونی بازار، عرضه خواهند شد.»

به گفته نخست‌وزیر فرانسه، این اقدام می‌تواند از ماه نوامبر قیمت گازوئیل را تا ۰.۱۸ یورو در هر لیتر کاهش دهد.

وی با تأکید بر ضرورت انتقال کامل منافع مالی این تصمیم به مصرف‌کنندگان تصریح کرد: «تمام این منفعت مالی باید در قیمت پرداختی مصرف‌کنندگان منعکس شود.»

لوکورنو افزود این اقدام همچنین به مصرف‌کنندگان گازوئیل مورد استفاده در ماشین‌آلات غیرجاده‌ای، سوخت گازوئیلی بخش ماهیگیری، نفت کوره خانگی و گازوئیل مصرفی در سرزمین‌های فرادریایی فرانسه کمک خواهد کرد.

منبع: بریکینگ دِ نیوز

برچسب ها: گازوئیل ، نخست وزیر فرانسه
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