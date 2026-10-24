جهاد کشاورزی فارس در نیمه اول سال جاری با عرضه ۶ هزار و ۷۵۵ تن کالای اساسی، مدیریت عرضه و تقاضا را اجرایی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن کشاورز مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از توزیع ۶هزار و ۷۵۵ تن کالای اساسی شامل برنج، مرغ، شکر و روغن در نیمه نخست سال جاری با هدف تنظیم بازار، تأمین نیاز مصرف‌کنندگان و حفظ تعادل در عرضه کالا‌های ضروری خبر داد.

او با اعلام این آمار افزود: از مجموع کالا‌های توزیع‌شده در استان فارس، ۲ هزار و ۳۶۵ تن روغن، ۲ هزار و ۴۰ تن شکر، یک‌هزار و ۴۲۰ تن برنج و ۹۳۰ تن مرغ بوده است.

کشاورز هدف از توزیع این اقلام را پاسخ‌گویی به نیاز بازار مصرف، تسهیل دسترسی شهروندان به کالا‌های ضروری و کمک به ایجاد ثبات در بازار محصولات غذایی عنوان کرد.

مدیر توسعه بازرگانی در ادامه اعلام کرد: تداوم برنامه‌های تأمین و توزیع کالا‌های اساسی در استان فارس، در راستای مدیریت عرضه و تقاضا، حمایت از مصرف‌کنندگان و تقویت ثبات بازار دنبال می‌شود.

کشاورز بیان کرد: بر اساس اطلاعات علمی موجود، روغن، شکر، برنج و مرغ از گروه کالا‌های اساسی و پرمصرف سبد غذایی خانوار محسوب می‌شوند که بخش عمده نیاز به آنها از طریق واردات یا تولید داخلی تأمین می‌شود و مدیریت عرضه آنها نقش تعیین‌کننده‌ای در کنترل تورم مواد غذایی دارد؛ به‌گونه‌ای که برنج منبع اصلی کربوهیدرات در سبد غذایی ایرانیان است، روغن و شکر از اقلام پرکالری و حساس به نوسان قیمت جهانی به شمار می‌روند و مرغ نیز به‌عنوان یکی از منابع اصلی پروتئین حیوانی، در شاخص‌های امنیت غذایی جایگاه ویژه‌ای دارد.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: کارشناسان، توزیع منظم و هدفمند این اقلام را ابزاری مؤثر برای جلوگیری از التهابات قیمتی و تضمین دسترسی اقشار مختلف جامعه به نیاز‌های غذایی ضروری می‌دانند.

منبع: جهاد کشاورزی فارس

برچسب ها: جهاد کشاورزی فارس ، کالاهای اساسی ، بازار فارس ، روغن ، شکر ، مرغ
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