چهارمین سوگواره تجسمی «کوچه‌های بنی‌هاشم» از یکشنبه سوم لغایت چهاردهم آبان‌ماه در شهر سیرجان برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان_ چهارمین سوگواره تجسمی «کوچه‌های بنی‌هاشم» از یکشنبه سوم لغایت چهاردهم آبان‌ماه در شهر سیرجان برگزار می‌شود.

 

حجت‌الاسلام مسلمی‌زاده، امام جمعه شهرستان سیرجان و دبیر برگزاری این سوگواره، با اشاره به برگزاری چهارمین سوگواره تجسمی «کوچه‌های بنی‌هاشم» اظهار داشت: این سوگواره که با موضوع «تاب‌آوری، امید و مقاومت» و با هدف تبیین و بازخوانی سیره‌ی حضرت صدّیقه‌ی طاهره (سلام‌الله‌علیها)، از سوم تا چهاردهم آبان‌ماه در سیرجان برگزار می‌شود و تلاش دارد با بهره‌گیری از هنر نمایش و روایتگری، مفاهیم اصیل فاطمی را به نسل کنونی مخصوصاً کودکان، نوجوانان و جوانان منتقل نماید.

 

حجت‌الاسلام مسلمی‌زاده با اشاره به طراحی محتوا‌های متناسب با نیاز‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه و مسائل نسل جدید گفت: سیره‌ی حضرت زهرا (علی‌ها السلام) مجموعه‌ای از معارف و آموزه‌های ناب و ارزشمند برای تمام عرصه‌های زندگی امروز و فردای جوامع اسلامی است که باید این آنها را به شیوه‌ای قابل فهم، جذاب و اثرگذار، به نسل نو منتقل کرد.

امام جمعه سیرجان در ادامه گفت: در طراحی این دوره، تلاش شده است مخاطب صرفاً تماشاگر نباشد، بلکه در فرآیند حضور خود با روایت‌ها، تئاتر و صحنه‌های نمایشی، فعالیت‌های فرهنگی که با مشارکت مؤسسات دینی، فرهنگی و قرآنی مواجه شده و با مفاهیمی همچون ایمان، صبر، امید، مقاومت، مسئولیت‌پذیری و زیست مؤمنانه در فضایی هنری و ملموس آشنا شده و آنها را تجربه کند.

 

وی با اشاره به توجه ویژه این دوره به نسل نو اظهار کرد: کودکان، نوجوانان و جوانان از مخاطبان اصلی این سوگواره هستند و بخش‌هایی از برنامه با محتوای متناسب با گروه‌های سنی مختلف طراحی شده است تا زمینه ارتباط عمیق‌تر آنان با معارف اهل‌بیت (ع) فراهم شود.

 

حجت‌الاسلام مسلمی‌زاده افزود: در ذیل این سوگواره بیش از ۹۰ غرفه با مشارکت مجموعه‌های دینی و فرهنگی با ارائه‌ی محتوای متناسب با مسائل و چالش‌های پیش روی دختران و پسران امروزی برنامه‌های تربیتی ویژه کودکان و نوجوانان و اجرای مسابقات جذاب برای آنان، صحنه‌های نمایش و روایتگری، مواکب و ایستگاه‌های پذیرایی و دیگر فعالیت‌های فرهنگی، از جمله بخش‌های پیش‌بینی‌شده در این دوره از سوگواره است.

 

وی با تأکید بر نقش مردم و مجموعه‌های فرهنگی در برگزاری این رویداد فاخر اظهار داشت: «کوچه‌های بنی‌هاشم» با تکیه بر ظرفیت گروه‌های مردمی، فعالان فرهنگی، هنرمندان، مجموعه‌های جهادی و خیرین برگزار می‌شود و همراهی مجموعه‌های اداری و اجرایی شهرستان نیز در تحقق این حرکت فرهنگی وجود دارد.

 

امام جمعه سیرجان در پایان اظهار داشت: هدف از برنامه‌ی آئینی «کوچه‌های بنی‌هاشم» صرفاً یک برنامه مناسبتی محدود نیست، بلکه قرار است به یک تجربه فرهنگی و تربیتی ماندگار برای مخاطبان تبدیل شود؛ تجربه‌ای که با پیوند میان معارف فاطمی، هنر، روایتگری و مشارکت مردمی، زمینه‌ای برای آشنایی عمیق‌تر نسل امروز با سیره حضرت زهرا (س) و مفاهیم مکتب اهل‌بیت (ع) را فراهم سازد.

برچسب ها: سوگواره ، سیرجان
خبرهای مرتبط
ده‌زیار؛ قاب زنده‌ی سوگ عاشورایی + تصاویر
از کرمان تا «شبکه شاد»؛ حماسه اربعین رهبر شهید در دنیای دیجیتال
از محراب تا رهایی؛ وقتی ده‌زیار، درِ زندان را گشود
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
چهارمین سوگواره تجسمی «کوچه‌های بنی‌هاشم» در سیرجان
هیچ واحد اقتصادی در جنگ تعطیل نشد؛ کرمان در مسیر جهش سرمایه‌گذاری
قضات کرمان پرونده‌های مردم را حتی در خانه پیگیری می‌کنند
مبارزه با فساد و احیای حقوق مردم محور اصلی کار ماست
نفت ۱۵۰ دلاری یعنی نقطه اضمحلال آمریکا/ پیش‌بینی رهبر شهید محقق خواهد شد