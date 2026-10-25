باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - عبدالرضا سپهوند سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره صندوق صرفه‌جویی انرژی گفت: از اردیبهشت‌ سال ۱۴۰۵، صندوق صرفه‌جویی انرژی در زیرمجموعه سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی تشکیل شد. منابع این صندوق از صرفه‌جویی انرژی در حوزه‌های گاز، آب، برق، سایر بنزین و... تأمین می‌شود. در حال حاضر حدود ۳۱ همت در بانک‌های مختلف ازجمله بانک تجارت، قرار دارد و یک ضریب اهرمی تا ۱۰ برابر روی آن‌ها ضمانت‌نامه پرداخت تعرفه‌ها را پوشش می‌دهد.

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس بیان کرد: خوشبختانه این صندوق شروع به کار کرده و در حوزه‌های مختلف انرژی ازجمله در بخش آب فعالیت می‌کند. گواهی‌های صرفه‌جویی صادر می‌شود و بانک‌ها پول آن را نقد پرداخت می‌کنند و یا حتی می‌توانند در بازار بورس آن را عرضه کنند.

این نماینده مجلس می‌گوید نفع مستقیم این طرح به افرادی می‌رسد که صرفه‌جویی کنند. الان تعرفه مصرفی برای آب و گاز خانگی هم صادر می‌شود و مستقیماً منافعش به مردم می‌رسد. دولت هم به‌دلیل ناترازی در حوزه‌های مختلف، هرچه کاهش مصرف داشته باشیم به نفع دولت هم هست؛ زیرا می‌توانیم از زیر بار این ناترازی خارج شویم و سرمایه‌هایی را که داریم در سایر حوزه‌ها به کارگیریم.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس درباره انتقال سهمیه کارت سوخت به کارت بانکی گفت: این کار از قبل شروع شده و در ۵ استان دارد اجرا می‌شود، ازجمله در تهران که از اول مهر شروع شده و تا پایان سال قرار است در کل کشور اجرا شود. به هر حال هر کاری در آغاز مسائل و مشکلاتی دارد و زیرساخت‌هایی می‌خواهد که البته زیرساخت اصلی که باید باشد، ایجاد شده و مشکل ساختاری و نرم‌افزاری ندارد؛ فقط یک مقداری فرهنگ‌سازی می‌خواهد و جایگاه‌داران و مردم با آن بیشتر آشنا شوند و فعلا مشکلی در این حوزه نداریم.

سپهوند درخصوص اینکه آیا مجلس برای انتخاب وزیر نفت نظر خاصی دارد؟، گفت: در مجلس معتقدیم که در هر حوزه‌ای باید متخصصین آن حوزه برای وزارت معرفی شوند و منتظریم که آقای رئیس‌جمهور و دولت گزینه موردنظر را به مجلس معرفی کنند تا برنامه‌هایش را ارائه کند تا مجلس در مورد آن تصمیم بگیرد. هنوز شخص خاصی به مجلس معرفی نشده و منتظریم در فرصتی که برای رئیس‌جمهور وجود دارد وزیر پیشنهادی نفت به مجلس معرفی شود.