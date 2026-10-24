باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی امیری در دومین جلسه ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا سال ۱۴۰۵ استان فارس، با اشاره به فراهم شدن نیاز‌ها و پیش‌نیاز‌های اجرای این طرح در استان، افزود: منتظر بودیم تا امروز که رئیس‌جمهور، با صدور فرمان آغاز مرحله مراجعه حضوری، شروع این فرایند را اعلام کند.

او با تاکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی در اجرای این طرح ادامه داد: در این زمینه چند موضوع بسیار مهم و حیاتی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

استاندار فارس با اشاره به تفاوت دستگاه‌های اجرایی از نظر برخورداری از سامانه‌های اطلاعاتی، گفت: برخی دستگاه‌ها دارای سامانه هستند و برخی دیگر از چنین زیرساختی برخوردار نیستند؛ هرچند هماهنگی‌های لازم در سطح ملی انجام شده است، دستگاه‌هایی که سامانه دارند باید مراقبت کنند اطلاعات ثبت‌شده در آنها به‌روز باشد.

امیری با بیان اینکه گاهی اطلاعات موجود در برخی سامانه‌ها به‌موقع به‌روزرسانی نمی‌شود، تصریح کرد: از آنجا که آمار باید دقیق باشد، دستگاه‌های دارای سامانه باید اطلاعات خود را به‌طور کامل به‌روز کنند.

او از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست پس از پایان جلسه، بار دیگر سامانه‌های مربوطه را بررسی کنند و از رفع نواقص احتمالی، به‌روزرسانی اطلاعات و برقراری ارتباطات لازم اطمینان یابند.

امیری بر ضرورت هماهنگی کامل دستگاه‌ها با مسئولان مربوط به اجرای سرشماری تاکید کرد و خواستار آن شد که نتیجه بررسی‌ها و وضعیت آمادگی سامانه‌ها به مسئولان مربوطه اعلام شود.

نماینده عالی دولت در فارس با اشاره به ضرورت همکاری بین‌دستگاهی در اجرای برنامه‌های استانی گفت: مدیران استان در بخش‌های مختلف باید به یکدیگر کمک کنند و هر دستگاهی که به همکاری سایر بخش‌ها نیاز دارد، باید از همراهی لازم برخوردار شود.

امیری خطاب به فرمانداران استان تاکید کرد: فرمانداران باید نهایت همکاری را با مسئولان اجرای سرشماری داشته باشند و دستگاه‌های شهرستانی را برای مشارکت موثر در این طرح هماهنگ کنند.

او با اشاره به ضرورت تامین نیاز‌های اجرایی سرشماری افزود: دستگاه‌های شهرستانی موظف‌اند همکاری لازم را در زمینه‌هایی که از سوی مسئولان اجرای طرح اعلام می‌شود، به عمل آورند.

استاندار فارس، مشارکت مسئولانه مردم را یکی از ارکان اصلی موفقیت سرشماری دانست و گفت: دستگاه‌های مرتبط، صداوسیما، رسانه‌ها و مدیران بخش‌های مختلف باید از ظرفیت خود برای توجیه مردم درباره اهمیت این طرح استفاده کنند.

امیری افزود: مردم باید بدانند که سرشماری با هدف برنامه‌ریزی برای بهبود خدمات و ارتقای سطح زندگی آنان انجام می‌شود.

او ادامه داد: اگر مردم برای همکاری با این طرح توجیه نشوند و اعتماد لازم در آنان شکل نگیرد، اجرای سرشماری با اختلال مواجه خواهد شد.

استاندار فارس با اشاره به اینکه بخشی از جامعه هدف سرشماری را کارکنان دستگاه‌های اجرایی تشکیل می‌دهند، از مدیران خواست کارکنان مجموعه‌های خود را نیز برای مشارکت و آگاه‌سازی سایر مردم همراه کنند.

امیری با تاکید بر ضرورت رفع نگرانی‌های مردم درباره محرمانگی اطلاعات اظهار کرد: انسان به‌طور طبیعی نسبت به انتشار اطلاعات مربوط به زندگی، دارایی‌ها و داشته‌های خود حساس است؛ بنابراین باید به مردم اطمینان داده شود که اطلاعات ارائه‌شده در جریان سرشماری محرمانه باقی می‌ماند.

او تصریح کرد: مرکز آمار ایران و ماموران سرشماری امانت‌داران این اطلاعات هستند و باید به مردم اطمینان داده شود که اطلاعات آنان محفوظ می‌ماند و در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.

استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود، شناسایی دقیق سکونتگاه‌های غیررسمی را از موضوعات مهم در سرشماری نفوس و مسکن دانست و گفت: سکونتگاه‌های غیررسمی در نقشه‌های رسمی وجود ندارند و همین مسئله می‌تواند در برنامه‌ریزی و ارائه خدمات به ساکنان این مناطق مشکل ایجاد کند.

امیری با اشاره به مشکلات خدمات‌رسانی به سکونتگاه‌های غیررسمی اطراف شیراز اظهار کرد: یکی از مسائل شهرداری شیراز، نحوه خدمات‌رسانی به این سکونتگاه‌هاست و این موضوع باید در فرایند سرشماری مورد توجه ویژه قرار گیرد.

او با بیان اینکه گسترش این مناطق می‌تواند به یک معضل بزرگ اجتماعی تبدیل شود، افزود: شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیررسمی نشان‌دهنده وجود اشکال در نظام برنامه‌ریزی است؛ زیرا باید بررسی شود چه عواملی موجب مهاجرت مردم از روستا‌ها به حاشیه شهر‌ها و شکل‌گیری شرایط نامناسب زندگی در این مناطق شده است.

استاندار فارس با اشاره به مشکلات بهداشتی و درمانی در برخی از این سکونتگاه‌ها تاکید کرد: در سرشماری نفوس و مسکن باید توجه جدی به سکونتگاه‌های غیررسمی اطراف شهر‌ها صورت گیرد تا آمار دقیق و جامعی از جمعیت این مناطق به دست آید.

امیری ادامه داد: اطلاعات به‌دست‌آمده باید به‌صورت دقیق تحلیل شود؛ زیرا در صورت بی‌توجهی، این سکونتگاه‌ها در سال‌های آینده گسترش می‌یابند و به معضلی تبدیل می‌شوند که مدیریت آن بسیار دشوار خواهد بود.

او با تاکید بر اینکه بخشی از آسیب‌های اجتماعی به شکل‌گیری و گسترش این مناطق مربوط می‌شود، خواستار چاره‌اندیشی دقیق برای شناسایی و بررسی سکونتگاه‌های غیررسمی شد.

استاندار فارس با اشاره به وابستگی اجرای سرشماری به سامانه‌های برخط، ناپایداری اینترنت را یکی از چالش‌های احتمالی این طرح دانست و گفت: استان فارس از وسعت زیادی برخوردار است و اجرای موفق این طرح به دسترسی پایدار به اینترنت پرسرعت نیاز دارد.

امیری با اشاره به گستردگی جغرافیایی استان اظهار کرد: فارس دارای ۴۰۰ آبادی، ۲ هزار و ۵۰۰ روستای بالای ۲۰ خانوار، ۱۲۸ شهر، ۳۷ شهرستان و ۹۸ بخش است و در این شرایط، هرگونه اختلال در ارتباطات اینترنتی می‌تواند روند اجرای سرشماری را با مشکل مواجه کند.

وی با تاکید بر ضرورت تامین زیرساخت‌های ارتباطی مناسب افزود: پایداری اینترنت باید به‌صورت مستمر مورد توجه قرار گیرد و وضعیت آن مرتب رصد و پایش شود تا اجرای برخط سرشماری در مناطق مختلف استان با اختلال مواجه نشود.

استاندار فارس، تامین امنیت ماموران سرشماری را یکی دیگر از موضوعات مهم در اجرای این طرح برشمرد و گفت: شرایط اقتصادی، گرانی و بیکاری بر وضعیت عمومی جامعه تاثیر گذاشته و ممکن است برخی ماموران هنگام مراجعه به مردم با مقاومت یا برخورد نامناسب مواجه شوند.

امیری افزود: باید سازوکاری در نظر گرفته شود که امنیت ماموران سرشماری تامین شود و در صورت تعرض احتمالی به آنان، به شکایت‌هایشان در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.

استاندار فارس با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی، علمی و مدیریتی استان گفت: اقتصاد فارس عمدتا بر بخش‌های خدمات، کشاورزی و صنعت استوار است و استان از ظرفیت‌های بالایی در حوزه‌های مختلف برخوردار است.

امیری با اشاره به وجود دانشگاه‌های مادر، دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی و نیرو‌های متخصص در استان افزود: حضور مدیران باانگیزه و مسئولیت‌پذیر و همچنین همراهی و همدلی میان دستگاه‌های اجرایی، قضایی، نمایندگان مجلس، نیرو‌های مسلح و نماینده ولی‌فقیه در استان، ظرفیت ارزشمندی برای اجرای موفق این طرح فراهم کرده است.

وی ادامه داد: امیدواریم با استفاده از این ظرفیت‌ها و هماهنگی میان مجموعه‌های مختلف، استان فارس بتواند یکی از استان‌های موفق در اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا در سال ۱۴۰۵ باشد.

در این جلسه، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا سال ۱۴۰۵ به‌صورت برخط و با حضور رئیس‌جمهور آغاز شد.

منبع: استانداری فارس