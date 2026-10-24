سه مسیر ورود محصولات آرایشی غیرمجاز به سبد خرید/ فریب قیمت پایین را نخورید

باشگاه خبرنگاران جوان - محمود آل‌بویه با اشاره به نقش قیمت در انتخاب محصولات اظهار کرد: بالا بودن قیمت برخی فرآورده‌ها و محدودیت توان خرید مصرف‌کنندگان ممکن است آنها را به سمت محصولات ارزان‌تر سوق دهد؛ محصولاتی که احتمال دارد فاقد مجوز‌های قانونی، کیفیت لازم یا نظارت‌های ضروری باشند.

وی تبلیغات را از دیگر عوامل مؤثر بر شکل‌گیری تقاضا دانست و افزود: تبلیغات گسترده و جذاب، در صورت ارائه نکردن اطلاعات کافی درباره اصالت، کیفیت، ایمنی و مجاز بودن محصول، می‌تواند بر تصمیم مصرف‌کننده اثر بگذارد و تقاضا برای فرآورده‌های فاقد تأییدیه‌های قانونی را افزایش دهد.

مدیرکل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو با اشاره به تأثیر تجربه‌های شخصی و توصیه اطرافیان ادامه داد: انتخاب یا توصیه یک محصول بر اساس تجربه فردی، لزوماً نشان‌دهنده کیفیت و ایمنی آن نیست و نمی‌تواند جایگزین بررسی اصالت فرآورده و اطمینان از مجوز‌های قانونی آن شود.

آل‌بویه همچنین با اشاره به مفهوم اقتصادی «اثر رژلب» (Lipstick Effect) گفت: مطالعات مرتبط با این مفهوم، ابعاد مختلف رفتار مصرف‌کنندگان و الگو‌های خرید را بررسی می‌کنند و می‌توانند از منظر اقتصادی و جامعه‌شناختی در تحلیل رفتار بازار مورد توجه قرار گیرند.

وی خاطرنشان کرد: شناخت عوامل مؤثر بر انتخاب مصرف‌کنندگان، زمینه تدوین سیاست‌های مؤثرتر، ارتقای آگاهی عمومی و تقویت گرایش بازار به سمت فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی مجاز و مورد تأیید را فراهم می‌کند.

منبع: سازمان غذا و دارو