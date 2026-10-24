باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - آناستازیا موخوویکووا، متخصص زیبایی و پوست، نسبت به خطرات ناشی از استفاده کنترل‌نشده از برخی دستگاه‌های شخصی زیبایی و مراقبت از پوست هشدار داده است.

این پزشک اظهار داشت: «باور غلطی وجود دارد که دستگاه‌های مراقبت از پوستِ مخصوصِ استفاده در خانه، بی‌خطر هستند. برای مثال، دستگاه‌های سفت‌کننده پوست صورت که از فناوری امواج رادیویی (RF) استفاده می‌کنند، می‌توانند باعث کشیدگی بافت پوست و اسپاسم (گرفتگی) عضلات صورت شوند.»

او افزود: «استفاده از فناوری‌های مبتنی بر جریان‌های الکتریکی ضعیف (میکروکارنت) یا امواج رادیویی (RF)، نیازمند شناخت دقیق آناتومی و رعایت دقیق تکنیک‌های تخلیه لنفاوی (لنفاوی‌درناژ) است. استفاده نادرست—یا به‌کارگیری انرژی بیش از حد—می‌تواند منجر به کشیدگی بافت یا اسپاسم عضلانی شود که پیامد آن ممکن است افتادگی پوست صورت یا افتادگی پلک‌ها باشد. زنان بالای ۴۵ سال به‌ویژه در معرض این خطرات قرار دارند.»

او همچنین به خطرات دستگاه‌های پاک‌سازی اولتراسونیک (فراصوت) اشاره کرد و گفت که این دستگاه‌ها می‌توانند باعث نازک شدن پوست و تضعیف سد دفاعی آن شوند. علاوه بر این، وی هشدار داد که ماسک‌های محبوب LED نیز کاملاً بی‌خطر نیستند، زیرا ممکن است به شبکیه چشم آسیب برسانند—به‌ویژه زمانی که از نور آبی استفاده می‌شود.

این متخصص هشدار داد: «هرگونه اقدام تهاجمی یا خشن—مانند استفاده از امواج فراصوت، ماساژهای شدید یا ارتعاشات قوی—می‌تواند باعث ایجاد لک‌های پوستی (هایپرپیگمنتاسیون) دائمی یا آسیب‌های میکروسکوپی به پوست شود. این امر توانایی بازسازی پوست را مختل می‌کند و در نهایت، برای کسانی که به دنبال بهبود ظاهر صورت خود هستند، نتیجه‌ای کاملاً معکوس به همراه خواهد داشت.»

منبع: Lenta.ru