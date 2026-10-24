یک پزشک  نسبت به خطرات ناشی از استفاده کنترل‌نشده از برخی دستگاه‌های شخصی زیبایی و مراقبت از پوست هشدار داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - آناستازیا موخوویکووا، متخصص زیبایی و پوست، نسبت به خطرات ناشی از استفاده کنترل‌نشده از برخی دستگاه‌های شخصی زیبایی و مراقبت از پوست هشدار داده است.

این پزشک اظهار داشت: «باور غلطی وجود دارد که دستگاه‌های مراقبت از پوستِ مخصوصِ استفاده در خانه، بی‌خطر هستند. برای مثال، دستگاه‌های سفت‌کننده پوست صورت که از فناوری امواج رادیویی (RF) استفاده می‌کنند، می‌توانند باعث کشیدگی بافت پوست و اسپاسم (گرفتگی) عضلات صورت شوند.»

او افزود: «استفاده از فناوری‌های مبتنی بر جریان‌های الکتریکی ضعیف (میکروکارنت) یا امواج رادیویی (RF)، نیازمند شناخت دقیق آناتومی و رعایت دقیق تکنیک‌های تخلیه لنفاوی (لنفاوی‌درناژ) است. استفاده نادرست—یا به‌کارگیری انرژی بیش از حد—می‌تواند منجر به کشیدگی بافت یا اسپاسم عضلانی شود که پیامد آن ممکن است افتادگی پوست صورت یا افتادگی پلک‌ها باشد. زنان بالای ۴۵ سال به‌ویژه در معرض این خطرات قرار دارند.»

او همچنین به خطرات دستگاه‌های پاک‌سازی اولتراسونیک (فراصوت) اشاره کرد و گفت که این دستگاه‌ها می‌توانند باعث نازک شدن پوست و تضعیف سد دفاعی آن شوند. علاوه بر این، وی هشدار داد که ماسک‌های محبوب LED نیز کاملاً بی‌خطر نیستند، زیرا ممکن است به شبکیه چشم آسیب برسانند—به‌ویژه زمانی که از نور آبی استفاده می‌شود.

این متخصص هشدار داد: «هرگونه اقدام تهاجمی یا خشن—مانند استفاده از امواج فراصوت، ماساژهای شدید یا ارتعاشات قوی—می‌تواند باعث ایجاد لک‌های پوستی (هایپرپیگمنتاسیون) دائمی یا آسیب‌های میکروسکوپی به پوست شود. این امر توانایی بازسازی پوست را مختل می‌کند و در نهایت، برای کسانی که به دنبال بهبود ظاهر صورت خود هستند، نتیجه‌ای کاملاً معکوس به همراه خواهد داشت.»

منبع: Lenta.ru

برچسب ها: لوازم آرایشی ، لوازم بهداشتی ، مشکلات پوستی
خبرهای مرتبط
برای خرید مبلمان منزل چقدر هزینه کنیم ؟ + قیمت
راه‌های شناسایی محصولات آرایشی ناسالم
کشف ۱۲۰ هزار عدد لوازم آرایشی بهداشتی غیر مجاز در اشتهارد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آغاز ثبت‌نام آزمون دکتری ۱۴۰۶ از فردا
وقتی بوی قهوه هم اینترنتی می‌شود
ویژگی افرادی که اختلال علامت جسمانی دارند + فیلم
ارتقای زیرساخت‌های آموزشی تهران؛ آسفالت ۱.۷ میلیون متر مربع محوطه مدارس و استانداردسازی ۳۶۹ مدرسه
ذره‌ای که می‌تواند معمای پیدایش جهان را حل کند
گشایش دریچه‌ای نو برای تشخیص زودهنگام سکته مغزی با استفاده از هوش مصنوعی
یک آسیب پذیری خطرناک که وب سایت‌ها رو تهدید می‌کند
شاخص‌هایی مربوط به سلامتی که باید بعد از ۴۰ سالگی کنترل کرد
عرضه هدفون‌های پرچمدارد «اوپو» به بازار
برنامه ناسا برای انجام یک مأموریت سرنشین‌دار به ماه در سال ۲۰۲۸
آخرین اخبار
هشدار یک پزشک درباره خطرات دستگاه‌های زیبایی خانگی
سه مسیر ورود محصولات آرایشی غیرمجاز به سبد خرید/ فریب قیمت پایین را نخورید
کاهش ۵۰ همتی هزینه بیماران خاص/ نشان دار شدن ۱۳۰ بیمار خاص
ذره‌ای که می‌تواند معمای پیدایش جهان را حل کند
یک آسیب پذیری خطرناک که وب سایت‌ها رو تهدید می‌کند
شاخص‌هایی مربوط به سلامتی که باید بعد از ۴۰ سالگی کنترل کرد
عرضه هدفون‌های پرچمدارد «اوپو» به بازار
برنامه ناسا برای انجام یک مأموریت سرنشین‌دار به ماه در سال ۲۰۲۸
گشایش دریچه‌ای نو برای تشخیص زودهنگام سکته مغزی با استفاده از هوش مصنوعی
وقتی بوی قهوه هم اینترنتی می‌شود
ویژگی افرادی که اختلال علامت جسمانی دارند + فیلم
ارتقای زیرساخت‌های آموزشی تهران؛ آسفالت ۱.۷ میلیون متر مربع محوطه مدارس و استانداردسازی ۳۶۹ مدرسه
آغاز ثبت‌نام آزمون دکتری ۱۴۰۶ از فردا
عوامل موثر در ابتلا به آلزایمر + فیلم
معرفی یک غذای سنتی برای سلامت مفاصل + فیلم
بروز درد در فک به دلیل عفونت دندان یا لثه + فیلم