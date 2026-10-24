باشگاه خبرنگاران جوان - اعتراضات در برخی کشورهای اروپایی، از جمله ایتالیا و فرانسه، در شرایطی ادامه دارد که افزایش هزینه‌های زندگی و نگرانی درباره تأمین سوخت، فشار بر خانوارها و بخش‌های مختلف اقتصادی را بیشتر کرده است. محدودیت‌های مرتبط با تنگه هرمز یکی از عوامل تشدید کمبود و گرانی انرژی و کود شیمیایی در اروپا معرفی می‌شود؛ وضعیتی که می‌تواند فعالیت کامیون‌داران، کشاورزان و کارخانه‌ها را نیز با دشواری روبه‌رو کند.

ایران در سال‌های گذشته بارها با تحریم‌های اقتصادی غرب مواجه بوده و اکنون، با گره خوردن بحران انرژی به تنش‌های خاورمیانه این ایران است که تحریم می کند.