همزمان با فرارسیدن ایام شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا (س)، دارالعباده یزد عزادار دختِ پیامبر (ص) است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ همزمان با فرارسیدن ایام شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا (س)، دارالعباده یزد سیاه‌پوش عزا شد.

به همین مناسبت، هیئت‌های مذهبی، حسینیه‌ها و مساجد شاخص استان با برپایی محافل سوگواری، آماده میزبانی از مشتاقان و دلباختگان اهل‌بیت (ع) خواهند بود.

جدول زمان‌بندی و نشانی هیئت‌های برتر شهر برای حضور ارادتمندان به ساحت خاندان عصمت و طهارت (ع) به شرح زیر اعلام شد.

مدرسه علمیه الزهرا (س)

زمان: از ساعت ۷:۱۵ تا ۸:۳۰

مکان: مدرسه علمیه الزهرا (س)، ساختمان شماره ۱

تاریخ: شنبه و یکشنبه ۲ و ۳ آبان‌ماه

هیئت انصار ولایت یزد

زمان: ساعت ۱۹:۳۰

مکان: سه‌راه شحنه، بلوار تهران، روبه‌روی پارک غدیر

تاریخ: از جمعه اول آبان‌ماه به مدت سه شب

کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان یزد

زمان: ساعت ۱۸:۳۰

مکان: میدان باهنر، بلوار شهید صدوقی شمالی، جنب بانک رفاه، کانون ابن‌سینا، سالن اجتماعات

تاریخ: از شنبه ۲ آبان تا دوشنبه ۴ آبان (به مدت ۳ شب)

مراسم فاطمیه، بزرگداشت رهبر شهید

زمان: ساعت ۲۰:۳۰

مکان: یزد، میدان صنعت

تاریخ: یکشنبه ۳ آبان

هیئت محبان الحسین

زمان: ساعت ۱۹:۳۰

مکان: آزادشهر، میدان حر، خیابان فارابی، مدرسه علامه طباطبایی

تاریخ: از جمعه یکم آبان‌ماه

هیئت انصارالمهدی (عج)

زمان: ساعت ۱۹:۳۰

مکان: میدان مهدیه، کوچه بیمارستان مادر، حسینیه سیدالشهدا

تاریخ: جمعه ۱ آبان‌ماه

زینبیه شهدای گمنام

زمان: همراه با اقامه نماز مغرب و عشاء

مکان: زینبیه شهدای گمنام، انتهای بلوار پاسداران، میدان سفیر امید، خیابان شهید سامیه زرگر، خیابان شهید کندلی، مسجد الزهرا

تاریخ: از جمعه یکم آبان آغاز شده و به مدت ۵ شب ادامه دارد.

هیئت انصار الزهرا یزد

زمان: ساعت ۱۹:۳۰

مکان: ابتدای بلوار بسیج، حسینیه‌ام‌الائمه

تاریخ: یکم و دوم آبان‌ماه ۱۴۰۵

روضه الحسن

زمان: ساعت ۲۰:۳۰

مکان: بلوار مدرس، خیابان شهید شمسی‌پور، کوچه ۴ رسالت، حسینیه حضرت ابوالفضل (ع)

تاریخ: از ۲ آبان‌ماه به مدت سه شب

هیئت انصارالشهدا یزد

زمان: ساعت ۵:۳۰ تا ۸ صبح

مکان: خیابان انقلاب، کوچه ۵۶ شهید علی پرنیان، مجتمع فرهنگی کربلا

تاریخ: از امروز تا دوشنبه ۴ آبان

هیئت لواءالمهدی (عج)

زمان: ساعت ۱۹:۳۰

مکان: خیابان شهید مطهری، دبیرستان نیک‌پور

تاریخ: از امشب به مدت ۵ شب