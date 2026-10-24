همزمان با فرارسیدن ایام شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا (س)، دارالعباده یزد عزادار دختِ پیامبر (ص) است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ همزمان با فرارسیدن ایام شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا (س)، دارالعباده یزد سیاهپوش عزا شد.
به همین مناسبت، هیئتهای مذهبی، حسینیهها و مساجد شاخص استان با برپایی محافل سوگواری، آماده میزبانی از مشتاقان و دلباختگان اهلبیت (ع) خواهند بود.
جدول زمانبندی و نشانی هیئتهای برتر شهر برای حضور ارادتمندان به ساحت خاندان عصمت و طهارت (ع) به شرح زیر اعلام شد.
مدرسه علمیه الزهرا (س)
زمان: از ساعت ۷:۱۵ تا ۸:۳۰
مکان: مدرسه علمیه الزهرا (س)، ساختمان شماره ۱
تاریخ: شنبه و یکشنبه ۲ و ۳ آبانماه
هیئت انصار ولایت یزد
زمان: ساعت ۱۹:۳۰
مکان: سهراه شحنه، بلوار تهران، روبهروی پارک غدیر
تاریخ: از جمعه اول آبانماه به مدت سه شب
کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی استان یزد
زمان: ساعت ۱۸:۳۰
مکان: میدان باهنر، بلوار شهید صدوقی شمالی، جنب بانک رفاه، کانون ابنسینا، سالن اجتماعات
تاریخ: از شنبه ۲ آبان تا دوشنبه ۴ آبان (به مدت ۳ شب)
مراسم فاطمیه، بزرگداشت رهبر شهید
زمان: ساعت ۲۰:۳۰
مکان: یزد، میدان صنعت
تاریخ: یکشنبه ۳ آبان
هیئت محبان الحسین
زمان: ساعت ۱۹:۳۰
مکان: آزادشهر، میدان حر، خیابان فارابی، مدرسه علامه طباطبایی
تاریخ: از جمعه یکم آبانماه
هیئت انصارالمهدی (عج)
زمان: ساعت ۱۹:۳۰
مکان: میدان مهدیه، کوچه بیمارستان مادر، حسینیه سیدالشهدا
تاریخ: جمعه ۱ آبانماه
زینبیه شهدای گمنام
زمان: همراه با اقامه نماز مغرب و عشاء
مکان: زینبیه شهدای گمنام، انتهای بلوار پاسداران، میدان سفیر امید، خیابان شهید سامیه زرگر، خیابان شهید کندلی، مسجد الزهرا
تاریخ: از جمعه یکم آبان آغاز شده و به مدت ۵ شب ادامه دارد.
هیئت انصار الزهرا یزد
زمان: ساعت ۱۹:۳۰
مکان: ابتدای بلوار بسیج، حسینیهامالائمه
تاریخ: یکم و دوم آبانماه ۱۴۰۵
روضه الحسن
زمان: ساعت ۲۰:۳۰
مکان: بلوار مدرس، خیابان شهید شمسیپور، کوچه ۴ رسالت، حسینیه حضرت ابوالفضل (ع)
تاریخ: از ۲ آبانماه به مدت سه شب
هیئت انصارالشهدا یزد
زمان: ساعت ۵:۳۰ تا ۸ صبح
مکان: خیابان انقلاب، کوچه ۵۶ شهید علی پرنیان، مجتمع فرهنگی کربلا
تاریخ: از امروز تا دوشنبه ۴ آبان
هیئت لواءالمهدی (عج)
زمان: ساعت ۱۹:۳۰
مکان: خیابان شهید مطهری، دبیرستان نیکپور
تاریخ: از امشب به مدت ۵ شب