معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر، از امدادرسانی نجاتگران هلال احمر به ۲۳۱ مصدوم در ۷۲ ساعت گذشته در سراسر کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسین کبادی با تشریح گزارش عملیات و خدمات امدادی در بازه زمانی ۲۹ مهر ماه تا یکم آبان ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در این مدت ۵۲۱ نفر در حوادث مختلف مصدوم شدند که از این تعداد، ۱۷۴ نفر برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی منتقل و ۴۹ نفر نیز در محل حادثه از خدمات درمانی بهرمند شدند، همچنین نیرو‌های امدادی در ۲۷ مورد عملیات نجات فنی و رهاسازی مشارکت داشتند.

وی ادامه داد: سایر مصدومین با همکاری سایر دستگاه‌ها از خدمات امدادی بهرمند شدند.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر با اشاره به اقدامات امدادی انجام شده افزود: در این مدت، ۱۱ نفر به اماکن امن منتقل و ۸ نفر از خدمات اسکان اضطراری بهره‌مند شدند. همچنین آب‌گرفتگی ۱۱ باب منزل مسکونی تخلیه شد و ۲۰۹۵ نفر نیز اقلام امدادی دریافت کردند.

کبادی با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی از سوی شهروندان، خواستار توجه جدی به هشدار‌های هواشناسی، خودداری از تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، رعایت سرعت مطمئنه و فاصله ایمن هنگام رانندگی و اطلاع از وضعیت راه‌ها و شرایط جوی پیش از آغاز سفر شد.

وی خاطرنشان کرد: در عملیات‌های امدادی این بازه زمانی، ۱۱۷۴ نیروی عملیاتی در قالب ۵۵۱ تیم عملیاتی برای امدادرسانی و پاسخگویی به حوادث مشارکت داشتند.

منبع: سازمان امداد و نجات

برچسب ها: هلال احمر ، سازمان امداد و نجات
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