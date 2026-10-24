باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محسن پاپری در دومین جلسه ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنای استان فارس از تغییر بنیادین در شیوه اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ خبر داد و اعلام کرد که در این دوره، بیش از ۹۰ درصد اطلاعات موردنیاز از طریق پایگاه‌های داده دستگاه‌های اجرایی استخراج می‌شود و عملیات میدانی صرفاً برای پایش، اصلاح خطاهای احتمالی و تکمیل داده‌ها به اجرا درمی‌آید.

او با اشاره به گذار از روش‌های سنتی (مراجعه حضوری کاغذی یا تبلتی) تصریح کرد: در روش نوین ثبتی‌مبنا، بخش عمده اطلاعات شهروندان از پایگاه‌های داده نهادهایی همچون آموزش‌وپرورش، بانک‌ها، شهرداری‌ها و شرکت پست استخراج می‌شود که این رویکرد ضمن کاهش چشمگیر هزینه‌ها و نیاز به مراجعه حضوری، سرعت پردازش داده‌ها را برای برنامه‌ریزی‌های کلان توسعه‌ای به طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد.

آغاز عملیات میدانی برای پایش اطلاعات ۱۱۱ هزار خانوار

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فارس در ادامه با اشاره به جزئیات بخش میدانی سرشماری در استان گفت: در این مرحله، اطلاعات خانوارهای ساکن در یک‌هزار و ۱۴۸ حوزه آماری منتخب با به‌کارگیری ۱۶۹ مأمور آموزش‌دیده و مجهز به تبلت، حداکثر ظرف مدت سه هفته بررسی و به‌روزرسانی می‌شود و داده‌ها به‌صورت برخط در اختیار مرکز آمار ایران قرار می‌گیرد.

او درباره ضرورت انجام عملیات میدانی در کنار روش ثبتی‌مبنا خاطرنشان کرد: گاه ممکن است خطاهایی در پایگاه‌های داده وجود داشته باشد؛ برای نمونه، ثبت نشانی محل کار به‌جای محل سکونت در یک سامانه که مغایر با داده‌های پستی است، ضرورت پایش میدانی و اصلاح این مغایرت‌ها را برای دستیابی به آمار صددرصد دقیق اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. پاپری افزود: نتایج اجرای آزمایشی این روش در سال گذشته نشان داد که می‌توان با کمترین میزان خطا، از این ظرفیت نوین بهره‌گرفت.

تاکید بر هم‌افزایی دستگاه‌ها و تامین امنیت مأموران آمارگیر

این مقام مسئول در پایان با تأکید بر نقش کلیدی همکاری فرمانداران و مدیران اجرایی در موفقیت این طرح ملی، خواستار پشتیبانی همه‌جانبه دستگاه‌ها و به‌ویژه همراهی نیروهای نظامی و انتظامی برای تامین امنیت مأموران آمارگیر (زن و مرد) در حوزه‌های آماری منتخب شد تا عملیات جمع‌آوری اطلاعات با آرامش و دقت کامل به سرانجام برسد.