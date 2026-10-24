باشگاه خبرنگاران جوان - محمد رئیس‌زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور در مراسم گرامیداشت یک قرن پیشینه آموزشی زنان و زایمان، اظهار کرد: «من بار‌ها عرض کرده‌ام که اگر جامعه پزشکی بخواهد فقط یک آمار برای افتخار کردن و بالیدن ارائه کند، همان آمار کاهش مرگ و میر مادر باردار در چهار پنج دهه گذشته کافی است. چرا که ما از بالای ۲۲۰ مرگ‌و‌میر مادر باردار در ۱۰۰ هزار تولد زنده در ۵۰ سال پیش، رسیده‌ایم به حدود ۲۰ مرگ‌ومیر مادر باردار در ۱۰۰ هزار تولد زنده. این در حالی است که میانگین دنیا، ۱۹۴ مرگ در هر صد هزار تولد زنده است و تازه سازمان جهانی بهداشت برنامه‌ریزی کرده که کشور‌های دنیا در سال ۲۰۳۰ به ۷۰ مرگ‌ومیر برسند. این یعنی آمار ما همین امروز، حدود یک سوم چیزی است که دنیا آرزو دارد تا سال ۲۰۳۰ به آن دست یابد. وقتی این آمار و ارقام را واکاوی کنیم، می‌بینیم که چقدر زحمت و کار تخصصی و تکنیکال پشت این پیشرفت است و چقدر بستر و فرایند و زیرساخت ارائه خدمت فراهم شده است. این فقط یک عدد نیست. رنج، زحمت، تلاش، هماهنگی و برنامه‌ریزی بسیار زیادی می‌طلبد که همه اینها در جامعه پزشکی ما و جامعه متخصصین ارزشمند زنان و زایمان محقق شده است.»

رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی به آماری دیگر در ارتباط با متخصصان زنان و زایمان اشاره کرد و گفت: «میزان دسترسی به زایمان ایمن، یکی از شاخص‌های مهم رشد و توسعه جوامع است. اینکه برای یک زایمان، چقدر دسترسی به شرایط و نیروی ماهر وجود دارد. این عدد در کشور ما بالای ۹۵ درصد است درحالی که آمار میانگین دنیا، زیر ۸۰ درصد را نشان می‌دهد. این موفقیت هم بخاطر رشدی است که متخصصین زنان و زایمان عامل آن بوده‌اند.»

وی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: «ما امروز بیش از ۶ هزار متخصص متبحر و با‌تجربه در حوزه زنان و زایمان در کشور داریم. درواقع براساس آخرین آمار، تعداد متخصصین جراح زنان و زایمان در کشور ما ۶۰۱۲ نفر است که رشته‌های مختلف فلوشیپ را هم گسترش داده‌اند. نزدیک به ۲۸۰ متخصص پریناتولوژیست داریم؛ در حوزه ivf و ناباروری و سایر رشته‌های وابسته، نزدیک ۳۰۰ متخصص فلوشیپ مشغول فعالیت هستند. در سایر حوزه‌ها مثل حوزه انکوسرجری زنان نزدیک ۱۶۰ فلوشیپ داریم. در‌حالی که سال ۱۳۶۰ تعداد کل زنان متخصص در همه رشته‌های بالینی در کشور ما نزدیک ۷۷۰ نفر بود. از آن زمان، جمعیت کشور ما حدود دو و نیم برابر رشد کرده است، اما تعداد بانوان متخصص توانمند ما در طی این چهل و چند سال بیش از ۴۰ برابر شده است. امروز بیش از ۳۰ هزار بانوی متخصص و فوق‌تخصص و فلوشیپ در همه رشته‌ها مشغول فعالیت هستند که این، توانمندی بانوان کشور ما را نشان می‌دهد.»

رئیس‌زاده تصریح کرد: «حقیقتا امروز انجمن علمی متخصصین زنان و زایمان، جزو فعال‌ترین انجمن‌ها است. هفته‌ای نیست که سرکار خانم دکتر کاظمی رئیس محترم انجمن درمورد مسائل مختلف مربوط به زنان و زایمان، پیگیری‌های مکرر نداشته باشد و ما بحث‌ها و جلسات مختلفی با ایشان داریم. البته ما هم وظیفه خودمان را با افتخار انجام می‌دهیم، چون این یک اعتقاد قدیمی است که متخصصین زنان و زایمان، معماران ایران آینده هستند؛ معمارانِ مردمان این سرزمین هستند؛ چرا که ارزش یک کشور به مردمان آن کشور است. مردمان، جان‌های یک سرزمین هستند و سازندگان این جان‌ها، متخصصان و جراحان زنان و زایمان کشور هستند.»

گفتنی است، رونمایی و امضاء کتیبه «اول آبان، روز متخصصین زنان و زایمان» بخش پایانی این مراسم بود که توسط حاضران به امضا رسید.

رئیس‌زاده رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی ذیل امضاء این کتیبه نوشت: به پاس زحمات حیات بخش جراحان زنان و زایمان که معماران آینده ایران زمین هستند، اول آبان ماه هر سال به عنوان روز متخصصین زنان و زایمان ثبت و گرامی داشته شود.

منبع: سازمان نظام پزشکی