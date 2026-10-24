رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر با اشاره به ثبت ۵۱۲ حادثه در هفته گذشته کشور، از صدرنشینی استان‌های مازندران، گلستان و اصفهان در آمار حوادث خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بابک محمودی با تشریح گزارش عملکرد شبکه امدادونجات کشور در بازه زمانی ۲۵ مهر تا اول آبان ۱۴۰۵ اظهار کرد: در پی حوادث مختلف، امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال‌احمر علاوه بر انتقال ۳۵۳ مصدوم و بیمار به مراکز درمانی در عملیات‌های امدادی، به ۳۸ نفر خدمات درمان سرپایی ارائه کردند و ۳۸ عملیات نجات فنی و ۲۰ مورد رهاسازی پیکر جان‌باختگان نیز به ثبت رسید.

وی افزود: در این مدت، ۱۷ نفر به مناطق امن منتقل شدند، ۳۴ نفر اسکان یافتند و پنج نفر گرفتار در برف و سیلاب نیز نجات داده شدند. همچنین در مجموع حوادث و مراجعات حضوری، ۲ هزار و ۱۳۰ نفر اقلام امدادی دریافت کردند.

محمودی با اشاره به خدمات ارائه‌شده در تجمعات انبوه و مراجعات حضوری بیان کرد: طی هفته گذشته، ۵۹ مورد تجمع انبوه و مراجعه حضوری ثبت شد که در جریان آنها ۲۰ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند، ۷۹ نفر خدمات درمان سرپایی دریافت کردند و ۱۳ نفر نیز اسکان داده شدند.

رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر با اشاره به بیشترین فراوانی حوادث در استان‌های کشور گفت: استان مازندران با ۵۴ حادثه، گلستان با ۴۶ حادثه و اصفهان با ۴۴ حادثه، بیشترین تعداد حوادث را در هفته گذشته به خود اختصاص دادند.

وی ادامه داد: از نظر تعداد مصدومان، استان اصفهان با ۱۰۵ نفر، گلستان با ۸۸ نفر و آذربایجان غربی با ۸۱ نفر در رتبه‌های نخست قرار گرفتند، همچنین بیشترین انتقال مصدومان به مراکز درمانی در استان‌های مازندران با ۵۷ نفر، گلستان با ۴۴ نفر و اصفهان با ۴۰ نفر ثبت شد.

محمودی خاطرنشان کرد: بیشترین خدمات درمان سرپایی در حوادث نیز در استان اصفهان با ۱۵ نفر و استان‌های مازندران، سمنان و فارس، هرکدام با سه نفر، گزارش شده است. از نظر نجات فنی، استان فارس با پنج مورد و استان‌های ایلام، کرمان و خراسان جنوبی، هرکدام با چهار مورد، بیشترین آمار را داشتند.

وی با اشاره به حوادث ترافیکی در محور‌های برون‌شهری کشور اظهار کرد: طی هفته گذشته، ۳۷۰ حادثه ترافیکی توسط جمعیت هلال‌احمر به ثبت رسید که در پی آن، ۲۷۸ مصدوم به مراکز درمانی منتقل شدند و ۳۱ نفر نیز خدمات درمان سرپایی را در محل حادثه دریافت کردند.

رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر افزود: استان گلستان با ۳۸ حادثه، استان‌های اصفهان و مازندران هرکدام با ۳۷ حادثه و آذربایجان غربی با ۳۰ حادثه، بیشترین تعداد حوادث ترافیکی را داشتند. همچنین بیشترین انتقال مصدومان به مراکز درمانی مربوط به استان‌های مازندران با ۴۶ نفر، گلستان با ۴۰ نفر و اصفهان با ۳۳ نفر بود.

محمودی درباره حوادث کوهستان نیز گفت: از ۲۵ مهر تا اول آبان امسال، ۲۰ حادثه کوهستان در سطح کشور رخ داد که در جریان آنها ۱۹ نفر دچار حادثه شدند و ۱۱ نفر مصدوم شدند.

وی خاطرنشان کرد: استان چهارمحال و بختیاری با سه حادثه، بیشترین حوادث کوهستان را ثبت کرد و استان‌های آذربایجان شرقی، تهران، زنجان، فارس و کرمانشاه نیز هرکدام با ۲ حادثه در رتبه بعدی قرار گرفتند. همچنین بیشترین تعداد حادثه‌دیدگان در این حوادث مربوط به استان‌های چهارمحال و بختیاری و فارس، هرکدام با سه نفر، بود.

رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر با تشریح عملکرد امدادگران در حوادث جوی و اقلیمی گفت: در بازه زمانی ۲۵ مهر تا اول آبان، ۱۵ حادثه جوی در کشور به وقوع پیوست که در جریان آنها ۲ هزار و ۲۳۰ نفر دچار حادثه شدند و اقلام غذایی، بهداشتی و زیستی میان ۲ هزار و ۱۳۰ نفر توزیع شد.

محمودی افزود: استان‌های آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان هرکدام با سه حادثه و استان‌های کرمان و کرمانشاه هرکدام با دو حادثه، بیشترین حوادث جوی را ثبت کردند. در بخش توزیع اقلام امدادی نیز سیستان و بلوچستان با ۲ هزار و ۲۳ نفر، آذربایجان غربی با ۹۵ نفر و فارس با هشت نفر، بیشترین آمار دریافت‌کنندگان اقلام را به خود اختصاص دادند.

وی بر اهمیت آمادگی مستمر نیرو‌های عملیاتی و امدادی جمعیت هلال‌احمر برای پاسخ‌گویی به حوادث و ارائه خدمات به آسیب‌دیدگان تأکید کرد.

برچسب ها: سازمان امداد و نجات ، هلال احمر
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