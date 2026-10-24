باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - بر اثر ۵ سانحه رانندگی در جاده‌های استان فارس ۳۰ نفر مصدوم شدند.

وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار کرد: بر اثر واژگونی یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ در محدوده پیچ دنگان شهرستان بیضا ۶ نفر مصدوم شدند.

او ادامه داد: کارشناسان اورژانس با حضور در محل و پس از ارزیابی وضعیت مصدومان، انجام اقدامات درمانی اولیه و مراقبت‌های پیش‌بیمارستانی، آن‌ها را برای ادامه درمان به بیمارستان قمر بنی‌هاشم بیضا منتقل کردند.

وکیل زاده تصریح کرد: در حادثه‌ای دیگر بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی پژو پارس در محور فیروزآباد به قیروکارزین، محدوده دوراهی هایقر، ۶ نفر مصدوم شدند.

او افزود: کارشناسان اورزانس بلافاصله در محل حاضر شدند و پس از ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی، مصدومان را برای تکمیل مراحل درمان به بیمارستان حضرت قائم (عج) فیروزآباد انتقال دادند.

مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اضافه کرد: همچنین در پی انحراف یک دستگاه خودروی پراید در شهرستان مرودشت ۵ نفر مصدوم شدند.

او با بیان اینکه ۲ گروه عملیاتی از کارشناسان اورژانس به محل اعزام شدند، گفت: پس از انجام اقدامات اولیه درمانی و مراقبت از مصدومان، همه آن‌ها به بیمارستان شهید مطهری مرودشت منتقل شدند.

وکیل زاده اظهار کرد: در تصادفی دیگر، بر اثر برخورد ۲ دستگاه خودروی تیبا و پژو ۴۰۵ در محدوده روستای شاپورجان شیراز، پیش از بلوار شهدا، ۷ نفر مصدوم شدند.

او با بیان اینکه کارشناسان اورژانس با ۳ دستگاه آمبولانس در محل حادثه حضور یافتند، تصریح کرد: پس از ارزیابی و تثبیت وضعیت مصدومان و ارائه مراقبت‌های پیش‌بیمارستانی، همه آن‌ها برای ادامه درمان به بیمارستان شهید رجایی شیراز انتقال یافتند.

وکیل زاده اضافه کرد: بر اثر برخورد ۲ دستگاه خودرو تیبا و پراید در محور سروستان - خرامه، ۶ نفر مصدوم شدند.

او بیان کرد: کارشناسان اورژانس پس از حضور در صحنه حادثه، ضمن بررسی وضعیت مصدومان و انجام اقدامات درمانی اولیه، مراقبت‌های لازم را برای جلوگیری از تشدید آسیب‌ها ارائه کردند و همه مصدومان را تحت مراقبت به بیمارستان خرامه انتقال دادند.