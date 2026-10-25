باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمد جواد کرمی رئیس اتحادیه نانوایان سنتی درباره فروش کیلویی نان گفت: طرح کیلویی می‌‌تواند از نظر شفافیت قیمت برای مصرف‌‌کننده مزایایی داشته باشد اما چالش‌‌های فنی و کیفی آن بسیار فراتر از مزایای آن است.

به گفته وی، در این روش قیمت نان کیلویی برحسب چانه خمیر محاسبه می‌شود به طوریکه اگر وزن چانه خمیر ۶۰۰ گرم باشد وزن نان حدود ۴۰۰ گرم خواهد بود؛ بنابراین یک کیلوگرم حدود ۲.۵ عدد نان خواهد بود.

کرمی با بیان اینکه نرخ نان در دستگاه کارتخوان نانینو به شکل کیلویی محاسبه خواهد شد، افزود: افزایش وزن خمیر نان در اثر عدم جبران هزینه‌های جانبی تولید می‌تواند منجر به کاهش کیفیت نان تولیدی شود که باید برای آن چاره‌ای اندیشیده شود.

رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف تهران با بیان اینکه قطع سهمیه آرد نوع ۶ واحدهای نانوایی سنتی، حجیم، نیمه حجیم و صنعتی سبب افزایش قیمت نان حجیم می‌شود، اظهار کرد: سهمیه واحدهای نانوایی سنتی آزادپز، حجیم، نیمه حجیم و صنعتی از شرکت بازرگانی دولتی ایران به بخش خصوصی سپرده شده است.

کرمی با بیان اینکه واحدهای نانوایی در صورت عدم دسترسی به مواد اولیه مجبور به تعطیلی می‌شوند، افزود: در صورت تداوم این روند و اختلال در تامین آرد ضمن تعطیلی برخی واحدهای نانوایی با افزایش قیمت نان در این واحدها روبرو خواهیم شد.

وی با اشاره به پیامدهای اقتصادی قطع سهمیه از فشار شدید نقدینگی بر واحدهای نانوایی خبر داد و گفت: با قطع سهمیه دولتی تولیدکننده ناچار به خرید آرد با قیمت آزاد است که هزینه‌‌های تامین مواد اولیه را تا ۳ برابر افزایش می‌‌دهد. به طور مثال اگر پیش از این واحدی برای خرید ۱۰۰ کیسه آرد نیاز به ۱۲۰ میلیون تومان نقدینگی بود اکنون به ۳۶۰ میلیون تومان سرمایه نیاز دارد که در عمل از توان مالی اکثر واحدهای نانوایی خارج است.