رئیس اتحادیه نانوایان گفت: طرح فروش کیلویی می‌‌تواند از نظر شفافیت قیمت برای مصرف‌‌کننده مزایایی داشته باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمد جواد کرمی رئیس اتحادیه نانوایان سنتی درباره فروش کیلویی نان گفت: طرح کیلویی می‌‌تواند از نظر شفافیت قیمت برای مصرف‌‌کننده مزایایی داشته باشد اما چالش‌‌های فنی و کیفی آن بسیار فراتر از مزایای آن است.

به گفته وی، در این روش قیمت نان کیلویی برحسب چانه خمیر محاسبه می‌شود به طوریکه اگر وزن چانه خمیر ۶۰۰ گرم باشد وزن نان حدود ۴۰۰ گرم خواهد بود؛ بنابراین یک کیلوگرم حدود ۲.۵ عدد نان خواهد بود.

کرمی با بیان اینکه نرخ نان در دستگاه کارتخوان نانینو به شکل کیلویی محاسبه خواهد شد، افزود: افزایش وزن خمیر نان در اثر عدم جبران هزینه‌های جانبی تولید می‌تواند منجر به کاهش کیفیت نان تولیدی شود که باید برای آن چاره‌ای اندیشیده شود.

رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف تهران با بیان اینکه قطع سهمیه آرد نوع ۶ واحدهای نانوایی سنتی، حجیم، نیمه حجیم و صنعتی سبب افزایش قیمت نان حجیم می‌شود، اظهار کرد: سهمیه واحدهای نانوایی سنتی آزادپز، حجیم، نیمه حجیم و صنعتی از شرکت بازرگانی دولتی ایران به بخش خصوصی سپرده شده است.

کرمی با بیان اینکه واحدهای نانوایی در صورت عدم دسترسی به مواد اولیه مجبور به تعطیلی می‌شوند، افزود: در صورت تداوم این روند و اختلال در تامین آرد ضمن تعطیلی برخی واحدهای نانوایی با افزایش قیمت نان در این واحدها روبرو خواهیم شد.

وی با اشاره به پیامدهای اقتصادی قطع سهمیه از فشار شدید نقدینگی بر واحدهای نانوایی خبر داد و گفت: با قطع سهمیه دولتی تولیدکننده ناچار به خرید آرد با قیمت آزاد است که هزینه‌‌های تامین مواد اولیه را تا ۳ برابر افزایش می‌‌دهد. به طور مثال اگر پیش از این واحدی برای خرید ۱۰۰ کیسه آرد نیاز به ۱۲۰ میلیون تومان نقدینگی بود اکنون به ۳۶۰ میلیون تومان سرمایه نیاز دارد که در عمل از توان مالی اکثر واحدهای نانوایی خارج است.

برچسب ها: قیمت نان ، واحدهای نانوایی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۰
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۹ ۰۳ آبان ۱۴۰۵
اگه مردم بمیرند تمام مشکلات مردم حل میشه
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۷ ۰۳ آبان ۱۴۰۵
یعنی مردم بدبخت کیلویییی نون بخرن مشگل نون مشگل قیمت نون حل میشه. ایی نون هایییی که میدن مردم بدبخت اردش مال ۲۰۰ سال پیش اقد تو انبار ها مونده موش 🐀 🐀 🐀 🐀 🐀 🐀 🐀 🐀 🐀 🐀 توش گشته که خدا میدونه 😱 😱 😱 😱 😱 😱 😱 😱 نظارت که نیست نمیبینی همه مردم بدبخت تو بیمارستان ها ولو هستند تو درمنون درمونگاه ها ولوهن بیشتر مردم بدبخت سرطان گرفتن 😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😭😭😭😭😭😭😭😭😭
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۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۵ ۰۳ آبان ۱۴۰۵
ما در شهر سوسنگرد خوزستان اغلب خوانوادهها نان پخت در منرل دارند که مدت یک ماه سهمیه ارد بدلایل نامعلوم قطع کردن و قیمت کیسه ارد در بازار ازاد ۳برابر شده . کیسه ارد ۴۰ کیلویی شده سه میلبون تومان
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۵ ۰۳ آبان ۱۴۰۵
500 تومن افزایش کالابرگ قابل خرید کردن نیست...فقط اضافه شده واسه نمایش!
۱
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۳ ۰۳ آبان ۱۴۰۵
بله فروش کیلویی میتواند از تخلفات در نانوایی ها کم کند...اما همزمان باید مراقب کیفیت نان هم باشید زیرا در فروش کیلویی نانوایی ها نباید خمیر فروشی کنند.
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۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۸ ۰۳ آبان ۱۴۰۵
خوشتون میاد دور ریز نان زیادتر بشه؟! کیلویی نان بخریم آخه؟؟؟
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۲ ۰۳ آبان ۱۴۰۵
یارانه های پنهان ارز و انرژی و آرد را نقدا به هر نفر بدهید و قیمتها را آزاد کنید ،فقر و قاچاق و فساد و رانت و اسراف و آلودگی برطرف میشود،هر نفر بیش از صد دلار ماهیانه،حدود ۳۰ میلیون تومان میشود.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۵ ۰۳ آبان ۱۴۰۵
این مسخره بازیهارو جمع کنید یارانه نان را بحساب مردم واریز کنید آراد را آزاد کنید مجوز نانوایی را بدون محدودیت صادر کنید ببینیم کی جرات میکنه نان بی کیفیت گران و کم فروشی میکنه هر نانوا این سه تخلف را کند = عدم مراجعه مشتری و بسته شدن در نانوایی به شرطی که در هر خیابان چندین نانوایی احداث و فضای تولید رقابتی شود
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۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۴ ۰۳ آبان ۱۴۰۵
و گور پدر کیفیت
هرچی باشه شبیه نون کیلویی فروش میره دیگه
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۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۸ ۰۳ آبان ۱۴۰۵
افغان هارو بیرون کنین
۵
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۵ ۰۳ آبان ۱۴۰۵
هدف اصلی گران کردن نان و فروش ترازو هست
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۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۴ ۰۳ آبان ۱۴۰۵
اگر دولت دخالت نکند و هر ماه برای افزایش قیمت نان یه برنامه نچیند هیچ مشکلی در تولید نان نیست...
۰
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
رضا
۰۹:۰۳ ۰۳ آبان ۱۴۰۵
بهترین روش ممکن
۱۱
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۶ ۰۳ آبان ۱۴۰۵
هیچ مزایایی نداره. من نان را می‌گرفتم هر قرص نان را ۱۴ تومان. الان کیلویی شده هر قرص نان حدود ۱۸ تومان. چه مزایایی برای من داشته جز گرانی؟؟؟؟؟
۲
۲۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۴ ۰۳ آبان ۱۴۰۵
دست بردارید .سوخت گران شد.آب برق و گاز چند برابر شد نان یک مرحله گران شد ولی یارانه ۳۰۰ تومان ماند .با۳۰۰ تومان چقدر گوشت میدهند؟ چقدر مرغ میدهند؟ چقدر برنج میدهند؟
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۲۰
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Iran (Islamic Republic of)
رضا
۰۹:۴۵ ۰۳ آبان ۱۴۰۵
بهترین کار بر اساس وزندخمیره ، مثلا یک کیلو خمیر رو برام نان کنه
۱۲
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