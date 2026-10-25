رئیس اتحادیه نانوایان گفت:طرح کیلویی می‌ تواند از نظر شفافیت قیمت برای مصرف‌ کننده مزایایی داشته باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمد جواد کرمی رئیس اتحادیه نانوایان سنتی درباره فروش کیلویی نان گفت: طرح کیلویی می‌ تواند از نظر شفافیت قیمت برای مصرف‌ کننده مزایایی داشته باشد اما چالش‌ های فنی و کیفی آن بسیار فراتر از مزایای آن است.

به گفته وی، در این روش قیمت نان کیلویی برحسب چانه خمیر محاسبه می شود به طوریکه اگر وزن چانه خمیر ۶۰۰ گرم باشد وزن نان حدود ۴۰۰ گرم خواهد بود؛ بنابراین یک کیلوگرم حدود ۲.۵ عدد نان خواهد بود.

کرمی با بیان اینکه نرخ نان در دستگاه کارت خوان نانینو به شکل کیلویی محاسبه خواهد شد، افزود: افزایش وزن خمیر نان در اثر عدم جبران هزینه های جانبی تولید می تواند منجر به کاهش کیفیت نان تولیدی شود که باید برای آن چاره ای اندیشیده شود.

رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف تهران با بیان اینکه قطع سهمیه آرد نوع ۶ واحدهای نانوایی سنتی، حجیم، نیمه حجیم و صنعتی سبب افزایش قیمت نان حجیم می شود، اظهار کرد: سهمیه واحدهای نانوایی سنتی آزادپز، حجیم، نیمه حجیم و صنعتی از شرکت بازرگانی دولتی ایران به بخش خصوصی سپرده شده است.

کرمی با بیان اینکه واحدهای نانوایی در صورت عدم دسترسی به مواد اولیه مجبور به تعطیلی می شوند، افزود: در صورت تداوم این روند و اختلال در تامین آرد ضمن تعطیلی برخی واحدهای نانوایی با افزایش قیمت نان در این واحدها روبرو خواهیم شد.

رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف تهران با اشاره به پیامدهای اقتصادی قطع سهمیه از فشار شدید نقدینگی بر واحدهای نانوایی خبر داد و گفت: با قطع سهمیه دولتی تولیدکننده ناچار به خرید آرد با قیمت آزاد است که هزینه‌ های تامین مواد اولیه را تا ۳ برابر افزایش می‌ دهد. به طور مثال اگر پیش از این واحدی برای خرید ۱۰۰ کیسه آرد نیاز به ۱۲۰ میلیون تومان نقدینگی بود اکنون به ۳۶۰ میلیون تومان سرمایه نیاز دارد که در عمل از توان مالی اکثر واحدهای نانوایی خارج است.