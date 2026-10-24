باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - حجت‌الاسلام‌ والمسلمین هادی اتابکی، سخنران مذهبی در گفت‌وگو با رادیو ایران در پاسخ به این پرسش که چرا در زندگی‌مان معارف حضرت زهرا (س) و اهل بیت (ع) را نمی‌بینیم؟ گفت: ما در مسیر ارادتمان به اهل بیت (ع) مانده‌ایم و هنوز به مرحله اطاعت نرسیده‌ایم. ریشه این ماجرا را در مجموعه فرمایشات پیامبر اکرم (ص) جست‌وجو کردم که نگرانی‌هایی را برای بعد از خودشان مطرح کرده بودند. اولین اتفاقی که برای بعد از وجودِ مبارک پیامبر اتفاق افتاد و واقعه تلخی بود، شهادت حضرت زهرا (س) بود.

حجت‌الاسلام‌ اتابکی ادامه داد: اینکه به فاصله ۷۵ روز یا ۹۵ روز بعد از شهادت پیامبر (ص)، حضرت فاطمه (س) در خانه و شهر خود به شهادت می‌رسند، معلوم است که نگرانی‌های پیامبر را درک نکرده‌ایم. محقق شدن نگرانی‌های پیامبر (ص) حاکی از آن است که ما پیشگیری‌های لازم را انجام نداده‌ایم.

این سخنران مذهبی با بیان اینکه اکتفا کردن به روضه‌های حضرت فاطمه (س) و توسل به ایشان برای رفع گرفتاری‌ها هرچند خوب است، ولی کافی نیست، افزود: امام شهید تعبیری در خصوص حضرت زهرا (س) دارند و آن این است که حضرت زهرا (س) الگویی است که شما می‌توانید با این الگو زندگی‌تان را بسازید.

وی خاطرنشان کرد: در خصوص حضرت زهرا (س) همان تعبیری آمده که درباره پیامبر (ص) آمده است. یعنی وقتی ائمه (ع) می‌خواهند ایشان را معرفی کنند می‌فرمایند حضرت زهرا (س) برای ما اسوه است. اسوه به معنای الگوست، که از ریشه اقتدا می‌آید. یعنی من باید نعل به نعل از آن‌ها تبعیت کنم و تاسی داشته باشم. یعنی روح حاکم بر رفتار ایشان را دریافت و با رفتار امروز خودم انطباق دهیم.