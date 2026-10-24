باشگاه خبرنگاران جوان - دشمن پس از ناکامی در جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه که ناکامی در تحقق اهداف و حتی چارت عملیاتی‌اش بود، همت خود را جمع کرده تا بالاخره برگه حمله زمینی را با تروریست‌ها اجرایی کند. در این دو جنگ به همراه وقایع دی‌ماه، دشمن نتوانست هدف خود برای سرنگونی کشور را اجرایی کند و در طرح عملیاتی‌اش، برای تحقق حمله زمینی نیز شکست خورد.

شکست در عملیات اصفهان و همچنین سرکوب‌شدن و نافرمانی تروریست‌های مستقرشده در اقلیم کردستان برای ورود به مسلخ، از جمله این طرح‌های نقد نشده‌اند. شدت ضربات دقیق و مداوم ایران به تروریست‌ها باعث شده تا مجموعه دشمن بار دیگر با تجمیع منابع مالی و نظامی، درصدد خلق ظرفیت‌های جدیدی باشد.

ضربات شدید به کادر عملیاتی تروریست‌ها با حذف‌های صورت‌گرفته علیه رهبرانشان، دشمن را به سمت راهکاری برای تزریق کادر‌های جدید به این گروه‌ها سوق داده و در این مسیر از افسران اوکراینی برای این کار استفاده می‌شود.

نکاتی که باید به آن توجه داشت:

اوکراین درحال تبدیل شدن به عامل نیابتی ناتو است. رژیم صهیونیستی نیابتی غیرمتعهد ناتو در غرب آسیا، اوکراین در شرق اروپا و تایوان در شرق آسیا هستند.

معضل، اما آنجاست که تایوان و رژیم صهیونیستی به کمک مناطق دیگر نمی‌روند، اما اوکراین از شرق اروپا، مأمور به غرب آسیا می‌شود. این انتقال قوا از دیگر مناطق به غرب آسیا، حاکی از اهمیت و برتری این منطقه نسبت به دیگر مناطق برای دشمن است. آمریکا برای دفاع از خود و متحدانش در غرب آسیا از ارائه موشک‌های رهگیر پاتریوت به اوکراین و اروپا خودداری کرده و از رهگیر‌های ذخیره‌شده‌اش در شرق آسیا و به‌ویژه کره‌جنوبی برای انتقال به منطقه استفاده می‌کند. آمریکا نه‌تنها منابع جدیدی به دیگر مناطق ارسال نمی‌کند که منابع این مناطق را نیز به غرب آسیا می‌آورد.

نیرو‌های اوکراینی برای دفاع پهپادی و همچنین در حوزه تهاجم برای حملات عمقی و کوادی جهت حملات مرزی و خرابکاری آموزش دیده‌اند. اوکراینی‌ها از جهت حملات علیه پست‌های مرزی و مرزبانان خطرناک بوده و احتمال فعالیت آنان برای اجرای عملیات‌های خرابکاری در داخل ایران به وسیله کواد‌ها و همچنین حمله به عمق با پهپاد‌ها اهمیت دارند. در دفاع نیز آنها خواهند کوشید با وسایل خود مؤثر واقع شوند.

البته چند عامل برای آنها مشکل‌سازخواهد شد که ریشه در جغرافیا دارد. جغرافیای مرز‌های کردستان متفاوت با اوکراین است. جغرافیای کوهستانی کردستان برای تهاجم مشکل‌ساز است. همچنین برای دفاع از خلیج‌فارس، دفاع در این منطقه با دفاع از کی‌یف و دیگر مناطق متفاوت است؛ زیرا این دولت‌ها برخلاف اوکراین، عمقی ندارند.

اوکراین غرب آسیا را به‌عنوان بازاری برای کسب درآمد از قابلیت‌های نظامی خود در حوزه پهپادی می‌بیند. امارات، قطر، کویت و عربستان سعودی به عنوان دولت‌های ثروتمند، باعث طمع اوکراینی‌ها شده‌اند.

آنها احساس می‌کنند این حضور به نسبت درآمدی که کسب می‌کنند، زیان‌بار نخواهد بود. با توجه به نفوذ الیگارش‌ها در اوکراین، حتی ضربه به منافع ملی این کشور به‌تنهایی یک عامل بازدارنده نیست بلکه الگارش‌های فعال باید خود و کسب‌وکار‌هایشان آسیب ببینند.

در حوزه کوادکوپتر، بیش از تأمین خود این وسیله که در بازار‌های جهانی به‌وفور یافت می‌شوند، دو قضیه تغییر کاربری و بیش از آن، اپراتور اهمیت دارد. مهارت اپراتور برای وارد آوردن ضربه به تجهیزات و نفرات، به‌ویژه آنکه متحرک باشند، اهمیت بالایی پیدا می‌کند. بدون مهارت، اصابت رخ نداده و با توجه به وزن کم مواد انفجاری آسیبی نیز وارد نمی‌شود.

در تولید کواد، به طور سالانه چین با تولید ۴ میلیون بزرگ‌ترین تولید‌کننده بوده و پس از آن اوکراین و روسیه با ظرفیت تولید تقریباً ۲ میلیون، دوم و سوم هستند. اوکراین برای تأمین کواد، تغییر کاربری و استفاده مستقیم در منطقه مستقر شده، اما احتمال دارد برای آموزش اپراتور‌ها نیز فعالیت کند.

ازآنجاکه آموزش اپراتور‌ها زمان‌بر بوده و باتوجه‌به نیاز عملیاتی تروریست‌های مستقر در اقلیم به نیرو‌های نفوذ‌کننده، احتمالاً افسران اوکراینی وظیفه اپراتوری را انجام خواهند داد. بااین‌وجود امکان اعزام بیش از اندازه آنها وجود ندارد؛ زیرا استقرار نیروی غیر بومی در تعداد بالا دشواری‌های خود را دارد.

پیش از این، صهیونیست‌ها در منطقه کاری را که افسران اوکراینی انجام می‌دادند، با محوریت موساد انجام می‌دادند. آموزش و اعزام تیم‌های منافق یا تجزیه‌طلب به همراه کواد به داخل کشور، حملات پهپادی به عمق و استان‌های مرزی از طریق اقلیم که حمله به مراکز پهپادی کرمانشاه یکی از آنها بود، از این جمله‌اند.

بااین‌حال چند عامل باعث ورود عنصر اوکراینی شده است. صهیونیست‌ها همانند اوکراینی‌ها نه با حملات پهپادی سنگین و دائم مواجه بوده‌اند و نه از پهپاد و کواد به طور گسترده علیه آنها استفاده شده است.

همچنین خود آنها نیز چندان از این سلاح بهره نگرفته‌اند. در مقابل، اوکراینی‌ها علاوه بر حملات ترکیبی و دوره‌ای روس‌ها که هر ۲ تا ۶ هفته یک‌بار انجام می‌شدند و هم‌اکنون به هفته‌ای تا دو نوبت نیز رسیده‌اند، در هر شب با حمله ۷۰ تا ۱۵۰ پهپاد به عمق خاک خود روبه‌رو بودند و میزان مصرف کواد در مناطق مرزی به روزانه تا ۱۰ هزار فروند می‌رسد. در نتیجه ظرفیت اوکراین با رژیم قابل‌مقایسه نیست.

ازسوی‌دیگر، رژیم در منطقه واقع شده و برای دفاع و تهاجم، در اطراف و داخل مرز‌ها به افسرانش نیاز دارد. ازسوی‌دیگر، صهیونیست‌ها برای حضور در خاک دولت‌های منطقه حساسیت‌برانگیزند و برای این کار از اوکراینی‌ها بهره گرفته می‌شود. برای مثال، رژیم جنوب سوریه را اشغال کرده و خطری برای دولت مرکزی است و ازاین‌رو جولانی برای امور پهپادی به افسران اوکراینی متکی است.

سابقه حضور افسران اوکراینی در منطقه به سالیان قبل بازمی‌گردد. آنها به دنبال ضربه علیه روسیه، وارد درگیری‌های سوریه شدند و وقایعی مانند حمله خونبار به دانشکده افسری حمص با ۱۰۰ کشته را آفریدند. آنها پس از این وقایع در سودان نیز دیده شدند. اوکراین برای ضربه به روسیه، شرق و کسب منابع مالی، مدت‌هاست از ظرفیت پهپادی خود بهره می‌گیرد.

روسیه نسبت به روش‌ها و تجهیزات اوکراینی‌ها در حوزه پهپادی اطلاعاتی دارد و روزانه با آنها در خط مقدم، خطوط پشتیبانی و عمق خاک خود روبه‌روست. محور مقاومت باید ابعاد همکاری خود با روس‌ها را در این زمینه افزایش داده و فوراً با توجه به نحوه استقرار دشمن تمهیداتی بیندیشد.

ایران فعالیت‌های اوکراین را به نیابت از ناتو و اروپا می‌داند و به همین ترتیب احتمال دارد فعالیت‌هایی در درون محیط این نیروی متخاصم انجام دهد. ایجاد ناامنی کار چندان دشواری نیست.

اوکراین پیش از این حمله‌ای پهپادی به یک کشتی ایرانی در دریای خزر انجام داد که یک شهید برجای گذاشت. تهران در آن برهه با توجه به وقایعی که رخ دادند از انتقام خودداری کرد. عقب‌نشینی اوکراین از گفته‌های رئیس‌جمهورش و وساطتت اروپا دلایل سیاسی بودند. از نظر نظامی، اما ایران احساس کرد حملات روسیه به اوکراین به میزانی مخرب، ویرانگر و پیوسته‌اند که حمله ایرانی از راه دورتر، مؤثر واقع نمی‌شود و نیازی به آن نیست.

به نظر می‌رسد انسداد مسیر کشتی‌های اوکراینی در تنگه‌های تحت کنترل مقاومت، احتمال تهاجم گروه‌های مقاومت به منافع نظامی، سیاسی و اقتصادی اوکراین در منطقه مانند مراکز تجمع افسران، شرکت‌ها و سفارتخانه‌ها، فارغ از آنچه ایران می‌خواهد، احتمالاً در دستور کار قرار داشته باشد.

شواهد و موارد حضور

شواهد مختلفی از حضور افسران پهپادی اوکراینی در منطقه برای اقدامات ضدایرانی و علیه محور مقاومت وجود دارد. بخشی از این شواهد به تفکیک جغرافیا در ادامه آمده است.

سوریه

نقش‌آفرینی در حمله به مراسم فارغ‌التحصیلی دانشکده افسری حمص در ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ (۴ اوت ۲۰۲۳) یکی از مقاطع مهم بود. پس از آن افسران اوکراینی در وقایع حمله نهایی تروریست‌ها که منجر به سقوط نظام این کشور شد، فعالیت کردند. مأموریت بعدی و کنونی این افسران، استقرار در مرز‌های شرقی در مجاورت لبنان برای حفظ آمادگی برای تهاجم احتمالی به مقاومت این کشور است.

اقلیم کردستان عراق

دستگاه امنیت اقلیم کردستان در استان سلیمانیه در ۵ شهریور ۱۴۰۴ (۲۷ اوت ۲۰۲۵) با انتشار ویدئویی از دستگیری سه تبعه اوکراین به جرم آموزش یک گروه محلی برای استفاده از ریزپرنده‌ها خبر داد. به گفته این سازمان، این گروه قصد داشت با حمایت مالی و هدایت لاهور طالبانی، بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان و قباد طالبانی، معاون نخست‌وزیر اقلیم را ترور کند.

همچنین یک منبع امنیتی ایران در روز ۲۸ مهر سال جاری (۲۰ اکتبر ۲۰۲۶)، به خبرگزاری تسنیم گفت اوکراین در تعدادی از کشور‌های اطراف کشور، نیروی پهپادی به همراه ریزپرنده مستقر کرده است. این منبع، ضمن تأکید بر وجود اسناد لازم در دستان ایران تنها یکی از این مناطق را اعلام کرده و خبر از استقرار این افراد در اقلیم کردستان عراق داد.

عراق

قاسم العبودی، مشاور امنیت ملی عراق در ۶ مرداد (۲۸ ژوئیه ۲۰۲۶)، از بازداشت چند گروه خبر داد که توسط اوکراین هدایت می‌شدند و در جریان بازجویی‌ها به حمله ضد تأسیسات داخل عراق اعتراف کرده‌اند. پایگاه خبری «کریدل» چندی قبل گزارش کرد تعداد اتباع اوکراینی دستگیرشده در آن برهه، ۷ نفر بوده است که در حال طرح‌ریزی برای حمله به تأسیسات نفتی در کشور‌های حوزه خلیج‌فارس بودند. مدت‌هاست مقاومت عراق و منابع نزدیک به مقاومت، برخی حملات رخ‌داده در داخل عراق یا از خاک این کشور را مربوط به عوامل غیرمقاومتی معرفی می‌کردند.

امارات

قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) در حین جنگ ۴۰ روزه و در ۸ فروردین (۲۸ مارس ۲۰۲۶) اعلام کرد یک انبار دپوی سامانه‌های ضد پهپادی اوکراین را که ۲۱ نفر اوکراینی در آن محل حضور داشتند، هدف عملیات ترکیبی نیرو‌های هوافضا و دریایی سپاه قرار گرفته است.

امارات ازاین‌رو مجزا از دولت‌های حاشیه جنوبی خلیج‌فارس مورد بررسی قرار گرفته است که در طول جنگ، خاک آن شاهد بیشترین حملات ایران بود. شدت حملات باعث شد آنها سریع‌تر از دیگران درخواست‌های کمکشان را برای طرف اوکراینی ارسال کنند.

حضور در کشور‌های حاشیه جنوبی خلیج‌فارس

در اسفندماه، زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین در چند نوبت از حضور افسران اوکراینی در خاک دولت‌های حاشیه جنوبی خلیج‌فارس در قالب عملیات مقابله با پهپاد‌ها خبر داد. او تعداد این افسران را ۲۰۱ نفر اعلام کرد.

منبع: روزنامه فرهیختگان