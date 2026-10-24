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پیامد‌های جهانی ماجراجویی نظامی آمریکا علیه ایران + فیلم

هرگونه حمله نظامی تازه آمریکا به ایران، علاوه بر پیامد‌های امنیتی در خلیج فارس، می‌تواند با افزایش بهای نفت و سوخت، فشار اقتصادی سنگین‌تری بر مصرف‌کنندگان آمریکایی و اروپایی تحمیل کند.

باشگاه خبرنگاران جوان -  ترامپ بار دیگر ایران را به اقدام نظامی تهدید کرده است؛ تهدیدی که هم‌زمان با رسیدن قیمت نفت به بالاترین سطح در شش ماه گذشته، نگرانی‌ها درباره گرانی سوخت و تشدید تورم را افزایش داده است. هرگونه درگیری تازه در خلیج فارس می‌تواند هزینه انرژی را برای مصرف‌کنندگان آمریکایی و اروپایی سنگین‌تر کند.

با وجود تهدیدهای واشنگتن، حمله نظامی به ایران می‌تواند پیامدهایی فراتر از محاسبات نظامی داشته باشد و بازار جهانی انرژی را با بی‌ثباتی بیشتری روبه‌رو کند. در چنین شرایطی، دیپلماسی همچنان راهی برای جلوگیری از گسترش بحران و تحمیل هزینه‌های بیشتر به اقتصاد جهانی است.

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