بازیکن تیم فوتبال استقلال تهران به دلیل مصدومیت یک ماه از میادین دور خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - سامان تورانیان، مدافع تیم فوتبال استقلال، به دلیل مصدومیت حداقل یک ماه از میادین دور خواهد بود؛ اتفاقی که شرایط آبی‌پوشان را در پست دفاع راست با چالش مواجه می‌کند.

غیبت تورانیان در شرایطی قطعی شده است که استقلال در این پست با محدودیت نیروی انسانی روبه‌روست و در حال حاضر صالح حردانی تنها مدافع راست تخصصی این تیم محسوب می‌شود که می‌تواند در مسابقات به میدان برود. به این ترتیب، هرگونه مصدومیت یا محرومیت احتمالی حردانی می‌تواند دست کادر فنی استقلال را برای انتخاب جانشین مناسب ببندد.