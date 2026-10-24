ذخایر نهاده دامی و محصولات پروتئینی در شرایط مناسبی قرار دارد

باشگاه خبرنگاران جوان - حبیب امینی با اشاره به اجرای طرح تولید قراردادی مرغ در سال گذشته گفت: این طرح در شرایط خاص کشور بیش از ۵۰ میلیون قطعه جوجه را تحت پوشش قرار داد و با تامین نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان برای یک دوره سه‌ ماهه به استمرار تولید کمک کرد.

معاون بازرگانی شرکت پشتیبانی امور دام کشور افزود: در اجرای این طرح با وجود شرایط نامناسب بانکی، نهاده‌های مورد نیاز تولیدکنندگان با دریافت تعهدات و ضمانت‌ های لازم تامین شد.

وی ادامه داد: پس از آن نیز با همکاری دستگاه‌ های ذی‌ربط و دریافت مجوزهای لازم خرید حمایتی انجام گرفت و ذخایر مناسبی از محصولات پروتئینی در سردخانه‌های شرکت پشتیبانی امور دام در سراسر کشور ایجاد شد.

تداوم تامین نهاده‌ها از طریق خریدهای داخلی و خارجی

معاون بازرگانی شرکت پشتیبانی امور دام با اشاره به ذخایر نهاده‌های دامی در انبارهای ملکی و استیجاری این شرکت در سراسر کشور گفت: با حمایت وزارت جهاد کشاورزی نهاده‌ های مناسبی برای پشتیبانی از تولید در استان‌های مختلف ذخیره شده است و این روند ادامه دارد.

وی افزود: خریدهای خارجی و برگزاری مناقصه‌ها با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی برای تامین نهاده‌ ها دنبال می‌ شود تا نیازهای بخش تولید تامین شود.

امینی با تاکید بر ضرورت استمرار تولید گوشت مرغ بیان کرد: شرکت پشتیبانی امور دام در صورت مازاد تولید، مرغ تولیدکنندگان را خریداری می‌ کند و در صورت کمبود نیز با توزیع ذخایر از تامین نیاز بازار حمایت خواهد کرد.

پرداخت مطالبات مرغداران همزمان با ثبت محموله‌ها

معاون شرکت پشتیبانی امور دام درباره زمان پرداخت مطالبات مرغدارانی که محصول خود را در قالب خرید حمایتی عرضه می‌کنند گفت: پس از انتقال محموله‌ها از کشتارگاه به سردخانه‌های شرکت پشتیبانی امور دام و ثبت آن‌ها، پرداخت مطالبات انجام می‌شود.

به گفته وی، تسویه مطالبات می‌تواند به‌صورت نقدی، از طریق تحویل نهاده یا ترکیبی از وجه نقد و نهاده صورت گیرد و این فرایند هم‌زمان با انجام خرید و بارگیری محموله‌ها دنبال می‌شود.

امینی ضمن قدردانی از تولیدکنندگان بخش طیور برای ادامه فعالیت در شرایط دشوار کشور افزود: این شرکت تلاش دارد با حمایت از تولیدکنندگان و تامین ذخایر نهاده‌ ها و محصولات پروتئینی از ایجاد وقفه در تولید جلوگیری کند.